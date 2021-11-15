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Макс Барських блиснув стилем на MTV EMA (фото)

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Понеділок 15 листопада 2021 22:03
Макс Барських блиснув стилем на MTV EMA (фото) Фото: Макс Барських зачарував стилем на врученні премії MTV EMA (прес-служба)
Автор: Анна Шиканова

Макс Барських став кращим російськомовним Виконавцем за версією MTV Europe Music Awards 2021. Для музиканта ця нагорода стала другою від MTV за його кар'єру.

Як проходило нагородження MTV Europe Music Awards в Будапешті – читайте нижче.

14 Листопада Макс Барських вдруге за свою кар'єру був нагороджений премією MTV Europe Music Awards в категорії "Кращий виконавець".

Першу перемогу в цій номінації артист здобув у 2010-му році. За другою нагородою артист полетів до Будапешта, де минулої неділі відбулася 28-а щорічна церемонія нагородження MTV EMA-2021.

Захід проходив на спортивній арені Будапешта. Серед гостей церемонії - найпопулярніші артисти світової сцени: Ед Ширан, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Maluma, переможці "Євробачення-2021" Måneskin та інші.

На червоній доріжці Барських з'явився в ексклюзивному вбранні від українських дизайнерів LUVI, які створюють для музиканта образи та фірмовий стиль протягом десятиліття.

Макс Барських блиснув стилем на MTV EMA (фото)Макс Барських блиснув стилем на MTV EMA (фото)Макс Барських блиснув стилем на MTV EMA (фото)Макс Барських блиснув стилем на MTV EMA (фото)

Фото: Макс Барських отримав премію MTV

На премії Макс Барських подякував гостям MTV EMA і своїх слухачів з усього світу за довіру і розповів, що саме завдяки підтримці з боку аудиторії зважився на новий етап музичної кар'єри.

За його словами, останній реліз Just Fly, як і готується до виходу альбом - це глобальне послання світу, що загрузло в тривозі та обмеженнях, мантра гарного настрою та особистого щастя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пісня Макса Барських стала саундтреком до фільму про жителів Донбасу та українських воїнів.

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Макс Барських MTV
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