Макс Барських зробив чесне зізнання про невдалий роман і зради: хочеться закохатися

Співак розповів про непрості останні стосунки

Макс Барських – один з найзагадковіших і найбажаніших холостяків українського шоу-бізнесу. Йому приписували романи зі Світланою Лободою, почуття до якої він не приховував з самої юності, і экс-"ВІА Грою" Мішею Романовою (сина співачки він навіть хрестив), але серце артиста, як і раніше, вільнео, а сам він встиг полюбити самотність. Так, у програмі Маші Єфросиніної "Іспит" на YouTube Макс зробив зізнання про минулі стосунки і зради.

Співак дав зрозуміти, що серйозних стосунків у нього поки немає, а бути одному йому навіть подобається – він відчуває свободу дій.

"Зараз я не в стосунках, але увага є", – зізнався він.

Макс Барських пережив непрості стосунки (фото: instagram.com/max_barskih)

Останній раз Макс був закоханий три роки тому, але роман приніс йому лише розчарування.

"Ці стосунки були досить болючі і без 100% довіри. Після них я вирішив побути один, щоб впоратися зі своїми тарганами, зрозуміти себе. Зараз я розумію, що буду вступати у відносини, тільки якщо буду розуміти, що людина поряд зі мною - це 100% одиниця, яка впоралася зі своїми тарганами", - зазначає Макс.

"Мені хочеться закохатися. Але з кожним роком люди мене все менше і менше дивують", – нарікає артист.

Макс навчився любити самотність (фото: instagram.com/max_barskih)

Макс перерахував якості другої половинки, які цінує найбільше: чесність, відкритість, довіра, турбота, відсутність страху говорить те, що думаєш і відчуваєш, щира любов, натхнення й почуття гумору.

Співак знає, що таке зрада не з чуток і дуже по-філософськи підходить до цього питання, ретельно аналізуючи причинно-наслідкові зв'язки.

"Це дуже неприємне відчуття. Я навчився з цим справлятися. Якщо ти аналізуєш людину і приховані мотиви, чому це сталося, якщо вони якимось чином стосуються тебе і це могло відбутися з причини твого ставлення до людини, то може я зможу зрозуміти і прийняти. Але якщо це безпосередньо закладене в фізіології людини, такий розв'язний спосіб життя, то тоді це болісно", - вважає артист.

Макс Барських чесно розповів про особисте

Одними з найпоширеніших причин чоловічих зрад Макс називає відсутність відчуття підтримки партнера або відчуття гипервідповідальності перед партнеркою або дружиною і дітьми, яке тяжіє над головою сім'ї.

Також він озвучив свій юнацький комплекс, який з віком пройшов і навіть став сприйматися співаком як достоїнство. У дитинстві і юності співак переживав через свою худорлявість – ця особливість генетично передалася Максу від батька. "Навіть зараз у мене метаболізм 15 дитини як показують аналізи", – посміхається Макс. Він також зазначив, що не качає прес, але якимось дивом він все одно присутній у співака.

Нагадаємо, раніше Макс Барських озвучив вагому причину, через яку не може стати сім'янином.