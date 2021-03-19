Любити треба очі в очі: Макс Барських захопив довгоочікуваним відео з Zivert

Не так давно Макс Барських підтвердив чутки про спільну роботу з російською співачкою Zivert. І ось момент, якого очікували багато фанатів, настав - артисти випустили спільний трек під назвою "Bestseller" і відразу ж кліп до нього.

Ролик був оприлюднений 19 березня на офіційному Youtube-каналі Макса Барських. Зняв його відомий український режисер Алан Бадоєв.

Рівно рік знадобився артистам на створення цього дуету. Більше шести місяців пішло на пісню, решту часу зайняла робота над кліпом.

Макс Барських і Юлія Зіверт випустили історію про самотність у стилі кіберпанк, тим самим передбачаючи повернення світової тенденції у всіляких її напрямках: від моди, кіно, арту до музики.

Сучасний світ стрімко втрачає тактильність, люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, обмінюючи їх на лайки і рейтинг в соціальних мережах. Сотні тисяч фотографій сьогодні замінюють дотик і тепло поцілунку. Кліп володіє глибоким соціальним підтекстом, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінило реальність.

Макс Барських і Zivert зняли спільний кліп на пісню Bestseller (фото: прес-служба)

Алану Бадоєву, Максу Барських і Zivert вдалося створити історію, в якій немає хепі-енду. Вона про дві душі, тілами яких управляє "силіконова долина", штучний інтелект. Все, що залишається цим закоханим — зустрічі у віртуальних снах оцифрованого світу.

"Всі почуття треба випробовувати в реальності: справжній дотик, справжнє прискорене биття пульсу. Цього не подарує вам лайк чи віртуальний простір, в якому сьогодні прийнято знайомитися з людьми. Любити треба очі в очі!" – написав про кліп Барських у своєму Instagram.

Шанувальники артистів залишилися в захваті від відео і активно діляться своїми враженнями та емоціями в коментарях.