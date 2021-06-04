Максимально Кайлі Дженнер: Нікітюк в комбінезоні-сітці кардинално змінила імідж

Леся Нікітюк вже повернулася в літній Київ зі спекотної курортної Туреччини, де відпочивала на розкішній віллі з сім'єю, зокрема, з улюбленими племінницями. Леді Ле балувала шанувальників жаркими знімками в бікіні і спокусливих пляжних вбраннях, а по приїзду додому вирішила продовжити цю традицію, адже в її телефоні залишилося чимало ефектних кадрів.

Так, теледіва вбралася в повністю прозорий комбінезон і засвітила чорне боді під сміливим аутфітом. Вона доповнила зухвалий образ босоніжками зі шнурівкою і масивними сережками-кільцями. Але увагу шанувальників привернули колір і довжина волосся Лесі.

"Або все-таки костюм "останній шанс"? На іншій фотці максимально Кайлі Дженнер", - з гумором охаоактеризувала свій образ Леся.

Шанувальники помітили зміни в зовнішності ведучої - вона позувала з волоссям до лопаток середньо-русявого відтінку. "Щось в зачісці нове", - відзначили фолловери в коментарях і тут же припустили, що знаменитість або наростила волосся, або одягла перуку.

Леся Нікітюк здивувала змінами в образі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Леді Ле викупали її в компліментах, особливо похваливши колір волосся, а деякі навіть не впізнали в розкутій красуні в сміливому вбранні Лесю.