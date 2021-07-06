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Під хлопчика: юна дочка Джуда Лоу приголомшила кардинальною зміною зачіски

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Великобританія, Вівторок 06 липня 2021 18:28
Під хлопчика: юна дочка Джуда Лоу приголомшила кардинальною зміною зачіски Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

Айріс Лоу привчила фанатів до того, що її образ томної спокусливої "русалки" непорушний. А тому нова кардинальна зміна приголомшила її шанувальників.

Фото в новому образі модель і старша дочка популярного голлівудського актора Джуда Лоу виклала на своїй сторінці в мережі Instagram.

Спочатку зміна зачіски Айріс Лоу була приурочена до зйомки для британського глянцевого журналу Vogue, як пояснила сама модель у підписі до одного з постів. Але, судячи з подальших картинок в її блозі, коротка стрижка "під хлопчика" припала їй до душі. Тепер Айріс - блондинка з "їжачком". Що ж, дівчина завжди любила експерименти!

Під хлопчика: юна дочка Джуда Лоу приголомшила кардинальною зміною зачіскиПід хлопчика: юна дочка Джуда Лоу приголомшила кардинальною зміною зачіскиПід хлопчика: юна дочка Джуда Лоу приголомшила кардинальною зміною зачіскиАйріс Лоу в новому іміджі (фото: instagram.com/lirisaw)

На додаток до образу їй зробили також трендові вибілені брови. Зміни торкнулися і її б'юті-рутини. Щоб врівноважити блідість, дівчина стала робити яскравий макіяж. Раніше вона обходилася мінімумом косметики.

"Ви все ще любите мене?", - написала під одним з постів юна модель. На що почула, що вона виглядає просто приголомшливо, і їй все до лиця.

Нагадаємо, раніше Айріс демонструвала своє розкішне тіло на гарячих пляжних фото.

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