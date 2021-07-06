Під хлопчика: юна дочка Джуда Лоу приголомшила кардинальною зміною зачіски

Айріс Лоу привчила фанатів до того, що її образ томної спокусливої "русалки" непорушний. А тому нова кардинальна зміна приголомшила її шанувальників.

Спочатку зміна зачіски Айріс Лоу була приурочена до зйомки для британського глянцевого журналу Vogue, як пояснила сама модель у підписі до одного з постів. Але, судячи з подальших картинок в її блозі, коротка стрижка "під хлопчика" припала їй до душі. Тепер Айріс - блондинка з "їжачком". Що ж, дівчина завжди любила експерименти!

Айріс Лоу в новому іміджі (фото: instagram.com/lirisaw)

На додаток до образу їй зробили також трендові вибілені брови. Зміни торкнулися і її б'юті-рутини. Щоб врівноважити блідість, дівчина стала робити яскравий макіяж. Раніше вона обходилася мінімумом косметики.

"Ви все ще любите мене?", - написала під одним з постів юна модель. На що почула, що вона виглядає просто приголомшливо, і їй все до лиця.