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У маленькому чорному бікіні: Кім Кардашьян показала, як стати зіркою пляжу

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США, Вівторок 03 серпня 2021 18:22
У маленькому чорному бікіні: Кім Кардашьян показала, як стати зіркою пляжу Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян обожнює світські виходи, але не менше - пляжні. Зірка намагається продумувати свої луки до дрібниць.

І судячи по останньому, в моді лаконічність, простота і сексуальність.

40-річна Кім позує в крихітному чорному бікіні. Класичний варіант цього вічно модного купальника із зав'язками з боків належить авторству самої бізнесвумен - це новинка бренду Skims.

Знаменитість зібрала волосся в низький пучок і повністю відмовилася від аксесуарів. Макіяж вона виконала в натуральних відтінках, з акцентом на очі і брови. Вийшло лаконічно, ненав'язливо і мегасексуально. У такому образі можна легко і просто стати королевою пляжу. Надихаємося!

У маленькому чорному бікіні: Кім Кардашьян показала, як стати зіркою пляжуУ маленькому чорному бікіні: Кім Кардашьян показала, як стати зіркою пляжуКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники оцінили не тільки морський аутфіт, але і фігуру зірки. Кім, яка славиться своїми формами в поєднанні з тонкою талією і стрункими ногами, все так само гарна.

Раніше Кім продемонструвала ще один тренд - "невидиме" бікіні. Його обожнюють всі сестри Кардашьян-Дженнер.

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