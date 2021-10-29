Малік і Хадід розлучилися після того, як Зейн побив маму коханої

У четвер, 28 жовтня, з тало відомо про конфлікт у колись ідеальної сім'ї Хадід . 28-річний Зейн Малік нібито вдарив 57-річну Іоланду Хадід - маму моделей Джіджі та Белли, про що вона сама заявила пресі. Сам музикант поспішив висловитися зі спростуванням цього факту. На тлі скандалу сімейна пара розлучилася.

"Я категорично заперечую нанесення ударів Іоланді Хадід, - написав Зейн Малік в соціальних мережах. - Заради дочки я відмовляюся повідомляти будь-які подробиці".

У своїй заяві Малік висловив надію, що Іоланда "перегляне свої помилкові звинувачення і перейде до вирішення цих сімейних проблем в приватному порядку". Потім музикант пролив світло на те, що призвело до передбачуваного інциденту між ним і мамою нареченої.

Зейн Малік (фото: instagram.com/zayn)

"Як ви всі знаєте, я приватна особа, і я дуже хочу створити безпечне і відокремлене місце для моєї дочки, щоб вона росла. Місце, де особисті сімейні справи не викидаються на світову арену... Прагнучи захистити цей простір для неї, я погодився не заперечувати претензії, що випливають зі сварки, яку я мав із членом сім'ї мого партнера, який увійшов в наш будинок, коли мого партнера не було кілька тижнів тому".

Іоланда Хадід з онукою (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Малік також поділився своїм розчаруванням тим, що його очевидні проблеми з сім'єю Джіджі були оприлюднені: "Це було і повинно залишатися особистою справою, але, схоже, на даний момент існує розбіжність, і, незважаючи на мої зусилля по відновленню мирного сімейного середовища, це просочилося в пресу.

На тлі скандалу відносини Джіджі і Зейна розладналися. Як повідомляє інсайдер, закохані батьки більше не разом. Пріоритетом для моделі є турбота безпеку свою і 13-місячної дочки Маліка, незважаючи на розбіжності в сім'ї.

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

"Вони зараз не разом. Тим не менш, вони обидва хороші батьки, - розповів виданню друг сім'ї. - Вони відмінні партнери. Іоланда, звичайно, дуже захищає Джіджі. Вона хоче найкращого для своєї дочки і внучки".