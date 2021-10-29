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Малік і Хадід розлучилися після того, як Зейн побив маму коханої

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П'ятниця 29 жовтня 2021 10:45
Малік і Хадід розлучилися після того, як Зейн побив маму коханої Джіджі Хадід, Зейн Малік та Іоланда Хадід (фото: РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

У четвер, 28 жовтня, з тало відомо про конфлікт у колись ідеальної сім'ї Хадід. 28-річний Зейн Малік нібито вдарив 57-річну Іоланду Хадід - маму моделей Джіджі та Белли, про що вона сама заявила пресі. Сам музикант поспішив висловитися зі спростуванням цього факту. На тлі скандалу сімейна пара розлучилася.

Всі подробиці гучної історії читайте в нашому матеріалі.

"Я категорично заперечую нанесення ударів Іоланді Хадід, - написав Зейн Малік в соціальних мережах. - Заради дочки я відмовляюся повідомляти будь-які подробиці".

У своїй заяві Малік висловив надію, що Іоланда "перегляне свої помилкові звинувачення і перейде до вирішення цих сімейних проблем в приватному порядку". Потім музикант пролив світло на те, що призвело до передбачуваного інциденту між ним і мамою нареченої.

Малік і Хадід розлучилися після того, як Зейн побив маму коханоїЗейн Малік (фото: instagram.com/zayn)

"Як ви всі знаєте, я приватна особа, і я дуже хочу створити безпечне і відокремлене місце для моєї дочки, щоб вона росла. Місце, де особисті сімейні справи не викидаються на світову арену... Прагнучи захистити цей простір для неї, я погодився не заперечувати претензії, що випливають зі сварки, яку я мав із членом сім'ї мого партнера, який увійшов в наш будинок, коли мого партнера не було кілька тижнів тому".

Малік і Хадід розлучилися після того, як Зейн побив маму коханоїМалік і Хадід розлучилися після того, як Зейн побив маму коханоїІоланда Хадід з онукою (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Малік також поділився своїм розчаруванням тим, що його очевидні проблеми з сім'єю Джіджі були оприлюднені: "Це було і повинно залишатися особистою справою, але, схоже, на даний момент існує розбіжність, і, незважаючи на мої зусилля по відновленню мирного сімейного середовища, це просочилося в пресу.

На тлі скандалу відносини Джіджі і Зейна розладналися. Як повідомляє інсайдер, закохані батьки більше не разом. Пріоритетом для моделі є турбота безпеку свою і 13-місячної дочки Маліка, незважаючи на розбіжності в сім'ї.

Малік і Хадід розлучилися після того, як Зейн побив маму коханоїДжіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

"Вони зараз не разом. Тим не менш, вони обидва хороші батьки, - розповів виданню друг сім'ї. - Вони відмінні партнери. Іоланда, звичайно, дуже захищає Джіджі. Вона хоче найкращого для своєї дочки і внучки".

Раніше Джіджі детально розповіла про пологи і материнство.

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