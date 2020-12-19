Мало там, що чекає ввечері: Олена Шоптенко розповіла, що завжди є у її косметичці

Зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко не так давно зважилася на кардинальні зміни в зовнішності: вона змінила зачіску.

А тепер Шоптенко розповіла шанувальникам, що вона не любителька насиченого макіяжу, тому що він у неї не дуже добре виходить.

"Зробити smoky eyes, наприклад, практично недосяжний результат для мене. І взагалі, коли фарбуюся самостійно, намагаюся не вдаватися до темних відтінків тіней, щоб потім по 10 разів не вмиватися", - зізналася Шоптенко.

Але є дещо, що все ж таки вона, як і всі жінки, що любить. Це стрілки.

"Зізнаюся, це, мабуть, єдине в макіяжі, що я навчилася робити дійсно добре і швидко! Плюс, від візажистів я знаю, що вони мені дуже йдуть", - заявила Олена.

Танцівниця і хореограф впевнена: за допомогою всього лише однієї стрілки можна трансформувати макіяж з повсякденного в вечірній.

"У мене, наприклад, лайнер і червона помада з собою в косметичці завжди. Мало там, що чекає мене ввечері", - заінтригувала Шоптенко.

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Нагадаємо, що син Олени Олексій не любить, коли мама приходить нафарбована - і відразу ж радить їй піти вмитися. Про це Шоптенко розповіла у своєму мікроблозі трохи раніше.

"Кожен раз, коли я вся така красива, з яскравим макіяжем, повертаюся додому... він дивиться на моє обличчя і перше, що я чую від сина: "Мама, мити". Доводиться йти і разом змивати макіяж", - розповіла Олена.