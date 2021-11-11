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Мало хто знав: солістка KAZKA, яка вилетіла з "Танців з зірками", зробила відверту заяву

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Четвер 11 листопада 2021 17:55
Мало хто знав: солістка KAZKA, яка вилетіла з "Танців з зірками", зробила відверту заяву Олександра Зарицька та Юрій Мєшков (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Ольвія Агаркова

Вокалістка групи Kazka Олександра Зарицька, яка покинула головний проект "Танці з зірками" в десятому ефірі, не приховувала, що шоу стало для неї втіленням мрії, а новий досвід приніс тільки позитивні результати. Так, дівчина схудла на 20 кілограм і перетворилася на очах у глядачів.

А ось особистими переживаннями, ставленням до партнера і мотивації вона поділилася на сторінці в Instagram.

Артистка зізналася, що завдяки самому танцювальному проекту країни здійснила давню мрію – танцювати. Прийшовши на проект, вона була сповнена комплексів і сумнівів, але після 10 ефірів знайшла впевненість в собі і своїх силах.

Мало хто знав: солістка KAZKA, яка вилетіла з &quot;Танців з зірками&quot;, зробила відверту заяву

Олександра Зарицька здійснила на проекті свою мрію (фото: instagram.com/kazka.band)

Олександра розповіла, що участь в "Танцях з зірками" було для неї важким рішенням, багато хто відмовляв дівчину від такого радикального кроку, але вона ризикнула.

"Майже всі були впевнені, що мене вистачить на два-три ефіри. Але мало хто знав, що танці були моєю великою мрією і, погодившись на цей проект, я зробила перший і суперовідповідальний, рішучий крок до своєї мети. І почала готуватися", - поділилася артистка.

Мало хто знав: солістка KAZKA, яка вилетіла з &quot;Танців з зірками&quot;, зробила відверту заяву

Олександра ніжно звернулася до Юрія (фото: instagram.com/kazka.band)

Своїм прикладом солістка групи KAZKA показала, що навіть на перший погляд нереальна мрія може стати дійсністю, якщо докласти зусиль і максимально постаратися. За словами співачки, танці стали для неї ще одним сенсом життя, тому вона обіцяє не закидати це надихаюче заняття.

"І найбільшим подарунком, який приніс мені проект — став мій учитель, друг, людина, яку я полюбила всім серцем — Юра", — зізналася в у своїх почуттях до партнера Юрія Мєшкова Олександра. Танцюрист залишив на знак взаємності смайли-сердечка.

Нагадаємо, що раніше Олександра Зарицька зізналася, що її покинув коханий.

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