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Мама Бос: зухвала Надя Дорофєєва підкорила незвичайною сміливою деталлю гардероба

Новость на русском → Субота 06 лютого 2021 11:09
Мама Бос: зухвала Надя Дорофєєва підкорила незвичайною сміливою деталлю гардероба Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва вміє викликати інтерес мережевої публіки не тільки своєю творчістю і замальовками з приватного життя, але і образами, які тут же прагне повторити її армія шанувальниць. Цього разу співачка вирішила поставати в зухвалому луці і трохи пожартувати на камеру в компанії колег.

Надя знялася для нового поста в Instagram у зухвалому "крутому" образі: білосніжному топі, широких штанях з високою талією і лямками і оригінальному взутті – рожевих хутряних босоніжках на широкому стійкому каблуці. Ще один акцент сміливого луку - трендова рожева атласна панама.

Разом з співачкою на знімку позують учасники гурту U_C, що входить до складу лейблу MOZGI (двоє з них входять в однойменний колектив) - Рус (CAZE), Ед (DRED ) і Жора (G).

Мама Бос: зухвала Надя Дорофєєва підкорила незвичайною сміливою деталлю гардероба

Надя Дорофєєва позувала у зухвалому образі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я навшпиньки, типулі на капцях", - підписала зухвале фото Надя. Найуважніші прихильники запевнили, що ці ж хутряні босоніжки можна побачити в кліпі "Время и Стекло" на пісню "Навернопотомучто".

До слова, якось співачка зізнавалася, що деякі деталі образу після зйомок забирає в свій гардероб, якщо річ справила на неї враження. До речі, хутряні капці стали незвичайним трендом 2021 року. Їх можна зустріти в новому лукбуку Balenciaga сезону весна-літо 2021, Gabriela Hearst і Molly Goddard. А ось в минулому році хутряні туфлі і босоніжки можна було побачити в колекціях Miu Miu, Emilia Wickstead, Eckhaus Latta, Off-White і навіть Louis Vuitton.

Шанувальники по достоїнству оцінили "чітке" фото і сміливий образ Наді.

  • На стилі
  • Mama Boss and children! (Мама бос і її діти)
  • Блін, ну босоніжки взагалі відпад
  • Туфлі залік
  • Дуже чітко і кайфово
  • Це шалено круто
  • Підбори те що треба
  • Хочу такі тапочки
  • Боже, ці кабли
  • Крутишка

До речі, цим же складом артисти знялися в декількох коротких роликах формату Tik Tok.

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