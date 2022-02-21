Стане мамою вчетверте: Міллу Йовович запідозрили у вагітності

Приводом для таких чуток став вихід 46-річної знаменитості у світ: зірка відвідала церемонію Гільдії візажистів і стилістів по волоссю в Беверлі-Хіллз, де і "засвітила" нібито вагітний животик.

Вагітна чи ні? (фото: instagram.com/millajovovich)

Актриса прийшла на захід у сукні вільного крою, але шанувальники впевнені: скоро у улюбленої актриси з'явиться ще один малюк.

Малеча чекає на братика або сестричку (фото: instagram.com/millajovovich)

Зараз Мілла Йовович одружена з американським режисером Полом Андерсоном, з яким познайомилася на зйомках одного зі своїх фільмів. Подружжя вже виховує трьох дочок Евер Габо, Дешілл Іден і Ошин Ларк.