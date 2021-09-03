Мама, тато і улюблена бабуся: внучка Ротару показала сімейне фото з Італії
Внучка Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко провела майже все літо з батьками і нареченим-мільйонером Денисом Жадановим в Європі. Зараз вона подорожує по Італії і порадувала шанувальників рідкісним сімейним фото - до них приєдналася і знаменита бабуся.
Миле селфі з рідними дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На знімку батько Соні Руслан Євдокименко в білій сорочці стоїть неподалік від неї, а Софія Ротару зі Світланою Євдокименко в ефектних сукнях присіли відпочити на сходинки собору. 74-річна Ротару позувала у своїй улюбленій чорній сукні-вишиванці, стильних шльопанцях і сонцезахисних окулярах. Волосся вона зібрала в акуратний хвіст.
Особливої атмосфери кадру додала фігура Папи Римського в білих шатах і на скейтборді. Фото було зроблено в старовинному місті П'єтрасанта, розташованому на узбережжі північної Тоскани.
Софія Євдокименко підкорила мережу сімейним знімком з Італії (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
"La Famiglia", - підписала знімок Соня, що перекладається з італійської, як "сім'я".
Користувачі мережі захопилися сімейним кадром і залишили сімейству багато теплих слів в коментарях.
- Найулюбленіша Софія Михайлівна
- Софія Михайлівна, як завжди, зі знаком миру
- Прекрасні!
- Дуже сильно Люблю Вас
- Найголовніше в житті - це сім'я. Любіть і бережіть один одного. Будьте щасливі!
- Захоплення, милування. Всіх люблю. Красиві, гідні.
- Сім'я
- Лучезарн! Прям випромінюєте добро і любов!
- Скейтбординг - це злочин!
Раніше ми писали, що 74-річна Софія Ротару вразила помолоділим обличчям на фото, зробленому на честь дня народження.