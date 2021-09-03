Мама, тато і улюблена бабуся: внучка Ротару показала сімейне фото з Італії

Внучка Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко провела майже все літо з батьками і нареченим-мільйонером Денисом Жадановим в Європі. Зараз вона подорожує по Італії і порадувала шанувальників рідкісним сімейним фото - до них приєдналася і знаменита бабуся.

Миле селфі з рідними дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На знімку батько Соні Руслан Євдокименко в білій сорочці стоїть неподалік від неї, а Софія Ротару зі Світланою Євдокименко в ефектних сукнях присіли відпочити на сходинки собору. 74-річна Ротару позувала у своїй улюбленій чорній сукні-вишиванці, стильних шльопанцях і сонцезахисних окулярах. Волосся вона зібрала в акуратний хвіст.

Особливої атмосфери кадру додала фігура Папи Римського в білих шатах і на скейтборді. Фото було зроблено в старовинному місті П'єтрасанта, розташованому на узбережжі північної Тоскани.

Софія Євдокименко підкорила мережу сімейним знімком з Італії (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

"La Famiglia", - підписала знімок Соня, що перекладається з італійської, як "сім'я".

Користувачі мережі захопилися сімейним кадром і залишили сімейству багато теплих слів в коментарях.