"Мама підписала відмову": Приходько згадала про переломний етап життя і перенесений біль
Настасія Приходько - багатодітна мама. Третю вагітність і появу на світ сина Луки вона ретельно приховувала. Співачка пізніше поділилася своїми емоціями і страхами, і пояснила, чому не поспішала афішувати перенені в житті. Артистка дуже любить своїх дітей, і відкрито говорить про це. Так, 1 червня дочка Анастасії, Нана, святкувала день народження.
Зіркова мама показала в Instagram унікальні архівні фото з дівчинкою і розповіла про своє непросте, але щасливе материнство і першу зустріч з малятком.
Анастасія вперше стала мамою в 22 роки – від бізнесмена Нуріка Кухілави вона народила дочку Нану. Тоді молода співачка ще не до кінця усвідомлювала, що з нею відбувається, але пологів "чекала як мани небесної".
Всю вагітність вона мучилася від моторошного токсикозу, ситуацію погіршували щільний рабчий графік і гастролі. На фініші вагітності бажання у артистки було одне - швидше народити.
Анастасія показала унікальні фото з донечкою (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Я не знала ще тоді, що мене чекає 12 годин пекельного болю, від якого я буду втрачати свідомість в буквальному сенсі. Моя мама, замість мене, підписала відмову на всі види знеболювання, в тому числі і епідуралку, мотивуючи тим, що "я повинна зрозуміти, що таке пологи, тоді дитина буде мені важлива і я усвідомлю її"! Звичайно, це не правильно, кожному своє!" - переконана Анастасія.
Вона вважає, що спосіб появи дитини на світ не позбавляє жінку звання мами і не впливає на ступінь материнського щастя, а любов до малюка не пропорційна кількості пережитого болю.
Материнство змінило життя артистки (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Я повзала, лаялася, кричала так, що прибігали лікарі з сусідніх поверхів", - згадує Приходько.
До слова, свою старшу дочку вона називає "Чіпі", і пояснює, звідки взялося це домашнє прізвисько.
Анастасія вважає дочку справжнім чемпіоном (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Вона моя Чемпіон! Ви уявляєте, скільки всього пройшла ця дівчинка, перш, ніж з'явитися на світ і подарувати мені це відчуття найбільшого щастя!" - запевняє щаслива багатодітна мама.
"Я побачила її, і зрозуміла, що заради неї, я готова була б ще не раз пройти такий біль!" - підсумувала артистка.
Нагадаємо, що раніше Анастасія Приходько провела екскурсію по заміському будинку.