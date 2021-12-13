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Хто з них мама? Різ Уізерспун з донькою вийшли в світ в міні-сукнях, і їх не відрізниш

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Понеділок 13 грудня 2021 11:17
Хто з них мама? Різ Уізерспун з донькою вийшли в світ в міні-сукнях, і їх не відрізниш Різ Уізерспун та її дочка (фото :instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: RBC.UA

Різ Уізерспун і її дочка Ава дуже схожі. А тому, коли мама з донькою здійснюють світські виходи, публіка завмирає від захоплення. Цього разу зоряна сім'я з'явилася на прем'єрі мультфільму "Зверопой 2" в Лос-Анджелесі і як завжди викликала захват.

На світській події також відзначилися Меттью Макконахі, Скарлетт Йоханссон та інші знаменитості, що брали участь в озвучці мультфільму.

На прем'єру багато хто прийшов разом з рідними. Так, Різ Уізерспун позувала на фотоколлі з чоловіком, синами і дочкою Авою.

Хто з них мама? Різ Уізерспун з донькою вийшли в світ в міні-сукнях, і їх не відрізнишХто з них мама? Різ Уізерспун з донькою вийшли в світ в міні-сукнях, і їх не відрізнишХто з них мама? Різ Уізерспун з донькою вийшли в світ в міні-сукнях, і їх не відрізниш

Гості прем'єри (фото: instagram.com/singmovie)

Сама актриса була одягнена в картате плаття від Carolina Herrera, розшите паєтками. Завершили її образ червоні човники. Ава була одягнена в оксамитове чорне плаття з білим коміром, скромність якого "перебивав" значний виріз на грудях, а завершила все чорними босоніжками.

45-річна актриса і її 21-річна дочка виглядали чарівно. Від зіркової мами дівчину відрізняла хіба що зачіска - вона перефарбувала волосся в рожевий колір. У мережі, як завжди, відзначили їх схожість, а також здивувалися, що юна дівчина і зріла жінка виглядають однаково прекрасно.

Читайте також, хто ще з дочок зіркових мам успадкував їх рідкісну красу.

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