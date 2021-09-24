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MamaRika незвичним способом розсекретила ім'я маленького сина (відео)

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Одеса, П'ятниця 24 вересня 2021 16:10
MamaRika незвичним способом розсекретила ім'я маленького сина (відео) MamaRika з чоловіком і дитиною (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Артем Горовенко

Популярна співачка MamaRika, яка вже за місяць після пологів вразила фігурою в купальнику, вперше розповіла, як назвала сина.

На це поп-зірка наважилася у інтерв'ю Славі Дьоміну в рамках його YouTube-шоу "СЛАВА+".

MamaRika незвичним способом розсекретила ім'я маленького сина (відео)

MamaRika з чоловіком і дитиною (фото: instagram.com/mamarika_official)

Зауважимо, що до цього Анастасія Кочетова приховувала ім'я свого малюка. Проте Слава підійшов до цієї теми віртуозно - спочатку розпитав, чи робили батьки зліпок ручок та ніжок крихітного хлопчика.

"Ми якісь неромантичні батьки, навіть фотосесію не зробили. Не показуємо обличчя... Такі, запаяні у цьому плані. Як назвали, скажемо лише тобі, але давай зіграємо у гру. П'ять букв, перша "Д", - заінтригувала співачка.

Зацікавлений ведучий, хоч і не з першої спроби, але все ж вгадав ім'я малюка.

Виявилось, що Настя і Сергій назвали свого первістка Давидом.

Раніше Кочетова розповіла про перші тижні материнства і розкрила вартість пологів.

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