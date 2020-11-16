Мамин модник: Ешлі Грем розчулила мережу фото крихітки-сина в стильному вбранні

Малюк помітно підріс

Ешлі Грем стала мамою на початку цього року, але її син Айзек вже встиг стати відомим на просторах мережі. Вся справа в тому, що модель ділилася фото малюка, починаючи з перших днів його життя. Грем не соромилася демонструвати, як годує дитину грудьми в громадських місцях, як змінює йому підгузки і як уколихує вдома. А тепер, коли хлопчик підріс, вона вирішила робити публікації дещо іншого характеру. У новому пості Ешлі показала, яким стильним зростає її синочок.

Син Ешлі Грем помітно підріс (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель запостила кілька фото, на яких Айзек приміряв худі з капюшоном та штани з м'якого матеріалу трендового бежевого відтінку. Комфортний костюм відмінно сидів і не сковував рухів малюка, який возився з іграшками і білизняним кошиком, сидячи на підлозі в ногах у мами. У підписі до фото 33-річна модель вирішила зробити акцент на зачісці дитини. "Попсові кучерики Айзека", - написала вона.

Мережа у відповідь засипала їх з дитиною компліментами і розчуленими висловлюваннями. "Ця дитина – це щось", "Так мило! Так рада за тебе і Джастіна!", "Отже, він, здається, стане великим відразу. Ну гаразд, це круто", "Він так виріс!", "Він так росте! Ще вчора він тільки народився", "Це дивно, але я хочу його аутфіт", "Це занадто мило", - не зупиняються фанати.

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем показала стильний образ з анімалістичним принтом, який просто підірвав мережу.