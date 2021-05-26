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Мамина копія: нове фото сина Меган Маркл і принца Гаррі викликало палкі суперечки в мережі

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США, Середа 26 травня 2021 18:17
Мамина копія: нове фото сина Меган Маркл і принца Гаррі викликало палкі суперечки в мережі Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Зовнішність сина Меган Маркл і принца Гаррі як і раніше хвилює серця фанатів. Так, нове фото Арчі викликало палкі суперечки в мережі.

Знімок, запозичений з документального фільму "Я, якого ви не бачите" , був опублікований у мережі Twitter.

На фотографії дворічний син принца Гаррі і Меган Маркл Арчі сидить на гойдалках у дворі їх сімейного будинку в Монтесіто. Користувачі тут же провели невелике розслідування і знайшли дитячий знімок Меган. В результаті порівняння виявилося, що діти неймовірно схожі. Багато з шанувальників пари відзначили, що Арчі нагадує Меган навіть більше, ніж на Гаррі.

Мамина копія: нове фото сина Меган Маркл і принца Гаррі викликало палкі суперечки в мережі

Дитина викликає гарячі дискусії (фото: instagram.com/sussexroyal)

Втім, знайшлися і ті, хто вважає, що Арчі успадкував чимало батьківських рис. Наприклад, його руде волосся.

Мамина копія: нове фото сина Меган Маркл і принца Гаррі викликало палкі суперечки в мережі

Меган Маркл в дитинстві і її син (фото: скрін https://twitter.com/troubleshade)

Нагадаємо, вже зовсім скоро герцоги Сассекські очікують появи на світ своєї другої дитини. У найближчі тижні у 39-річної Меган Маркл і 36-річного принца Гаррі народиться дочка.

За деякими джерелами, малятко може народитися передчасно.

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