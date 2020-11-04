Мамина заміна: Мілла Йовович захопила мережу красою дочки-іменинниці

Актриса зворушливо привітала дочку

Мілла Йовович обожнює всіх своїх дітей і намагається висловити їм свою любов при кожному зручному випадку. Але сьогодні всю увагу зіркової мами на себе взяла старша сестра Евер Гарбо. Дівчинка відзначає 13, і з такого приводу Мілла Йовович зробила зворушливий пост у себе в Instagram.

Евер Гарбо виповнилося 13 (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Мілла опублікувала фото іменинниці, а також короткий ролик, де Евер відкриває подарунки і просто сяє від щастя. "З Днем Народження @evergaboanderson!! Яке щастя бути твоїми батьками! Це були найбільш веселі і захоплюючі 13 років у моєму житті! Ти завжди примушуєш всіх навколо посміхатися і проводити час краще всіх. Ти така чарівна істота, ти дійсно замаскований єдиноріг, і ми так тебе обожнюємо!! Спасибі @chrissbrenner за фотографії!", - написала щаслива мама своїй дитині.

Більше фото з'явилося на офіційній сторінці дівчинки в мережі, яку ведуть її батьки. Тут є кадри з татом, а також сестрою Евер. Пости набрали величезну кількість коментарів і привітань. Багато фанатів відзначили, що Евер Гарбо стала зовсім дорослою. А також - що вона росте справжньою красунею і точно стане маминою заміною на екрані. Нагадаємо, дівчинка вже досягла чималих успіхів в кіноіндустрії.

Раніше ми писали, що Мілла очевидна мережу знімками молодших дочок, які також дуже схожі на саму Йовович, а також на її чоловіка Пола Андерсона.