Мамині гени: 16-річна дочка Полякової похвалилася фігурою в бікіні
Оля Полякова насолоджується відпочинком в теплій Туреччині - причому вперше у виключно жіночому складі: співачка взяла з собою дочок і маму. Зі старшою, 16-річною Машею вони вже традиційно влаштували "битву купальників" і підкорили мережу гарячою фотосесією. Втім, юна блогерка не упускає випадку попозувати і одна.
У своєму Instagram Маша поділилася жаркими кадрами в купальнику.
Вона лежить в гамаку, натягнутому прямо над водою, в чорному бікіні з безліччю зав'язок і темних окулярах. Юна Полякова приймає ефектні пози, піднімаючи руки над головою або ж згинаючи ноги - прямо як її зіркова мама.
Маша Полякова влаштувала спекотну фотосесію в бікіні (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Ви любите більше теплу або холодну погоду?"- поцікавилася у підписників Марія.
Фолловери почали обговорювати фігуру дівчини - більшість залишають їй компліменти, відзначаючи, що дівчина пішла в маму красою і фігурою.
- Фігура вогонь
- Шикарна
- Фігурка топ
- Фотка вогонь, красуня
- Красуня
- Ракета
- Бомба
- З роками буде як мама gorgeous woman
- Сексі!
- Гаряча штучка. Красива фігура
- Вся в маму!
- Красуня, топ фотка, ну ти сама вся топ
- Дуже красива, більше люблю теплу погоду
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова записала спільне пляжне відеопривітання з Катею Осадчою в купальнику - ведуча завбачливо прикрила животик капелюшком. У мережі вже деякий час ходять чутки про вагітність теледіви..