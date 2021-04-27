Мамині гени: 16-річна дочка Полякової похвалилася фігурою в бікіні

Оля Полякова насолоджується відпочинком в теплій Туреччині - причому вперше у виключно жіночому складі: співачка взяла з собою дочок і маму. Зі старшою, 16-річною Машею вони вже традиційно влаштували "битву купальників" і підкорили мережу гарячою фотосесією. Втім, юна блогерка не упускає випадку попозувати і одна.

У своєму Instagram Маша поділилася жаркими кадрами в купальнику.

Вона лежить в гамаку, натягнутому прямо над водою, в чорному бікіні з безліччю зав'язок і темних окулярах. Юна Полякова приймає ефектні пози, піднімаючи руки над головою або ж згинаючи ноги - прямо як її зіркова мама.

Маша Полякова влаштувала спекотну фотосесію в бікіні (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Ви любите більше теплу або холодну погоду?"- поцікавилася у підписників Марія.

Фолловери почали обговорювати фігуру дівчини - більшість залишають їй компліменти, відзначаючи, що дівчина пішла в маму красою і фігурою.