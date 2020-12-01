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Всі в маму: Демі Мур зворушила мережу красою дорослих дочок на новому сімейному фото

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 17:31
Всі в маму: Демі Мур зворушила мережу красою дорослих дочок на новому сімейному фото Демі Мур з Румер (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Акторка показала рідкісний знімок

Демі Мур часто ділиться сімейними фото, на яких фігурують всі члени її сім'ї. В її блозі в мережі Instagram є безліч знімків з різних урочистостей і карантинних буднів. Часто разом з дітьми позує і батько сімейства - Брюс Уілліс.

Всі в маму: Демі Мур зворушила мережу красою дорослих дочок на новому сімейному фото

Демі з доньками (фото: instagram.com/demimoore)

Але цього разу голлівудська зірка присвятила пост в Instagram тільки своїм дочкам.

На новому фото, зробленому раніше, позує сама Демі, а також троє дочок: 32-річна Румер, 29-річна Скаут і 26-річна Талулла. Всі вони зафіксовані на прогулянці посеред лісу. Мур одягнена в джинсовий комбінезон, а дівчата в літні сукні. Всі четверо неймовірно схожі між собою, від чого і без того чарівна картинка виглядає просто ідилічною.

"Вдячна за моїх дівчаток. Сподіваюся, у всіх були відмінні святкові вихідні!", - написала Демі під постом.

Всі в маму: Демі Мур зворушила мережу красою дорослих дочок на новому сімейному фото

Демі і Брюс в молодості (фото: instagram.com/demimoore)

Фанати, які просто обожнюють подібні фото актриси, буквально підірвали її сторінку численними коментарями. "Прекрасні всередині і зовні", "Всі такі красиві", "Чудові", "Прекрасне фото", "Прекрасні леді", "Миле сімейне фото", "Кожна з вас красуня!", "Дивовижне фото", - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що нова дружина Брюса Уілліса показала рідкісне фото з дітьми.

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