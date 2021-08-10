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Всі в маму: Кім Кардашьян показала нове фото з дочками-красунями

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США, Вівторок 10 серпня 2021 15:27
Всі в маму: Кім Кардашьян показала нове фото з дочками-красунями Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян запостила цілу серію фото з дітьми, а також сестрою Хлое. Кадри зроблені на сімейному відпочинку і передають атмосферу радості і веселощів.

Фото були опубліковані в insta-блозі Кім і зібрали масу позитивних реакцій від фанатів. Особливо розчулили послідовувачів знімки з дочками, що помітно підросли.

На знімку Кім позує в кінотеатрі, обіймаючи дівчаток, які розмістилися по обидві руки від мами. Вони одягнені в сріблясто-сині костюми. Норт, яка обожнює експерименти зі стилем, зробила собі дрібні африканські коси, а також злегка нафарбувала брови і очі. Молодшій Чикаго волосся зібрали в високу зачіску.

Сама Кім постала в образі, немов списаному з блокбастера про wonderwoman. Чорний комбінезон з рукавичками, коса в дусі Лари Крофт у виконанні Анджеліни Джолі, вузькі окуляри... Всі троє виглядають мило і неймовірно стильно. Шанувальники не змогли не відзначити, як виросли дівчатка і якими красивими вони стають з віком.

Всі в маму: Кім Кардашьян показала нове фото з дочками-красунямиВсі в маму: Кім Кардашьян показала нове фото з дочками-красунямиВсі в маму: Кім Кардашьян показала нове фото з дочками-красунямиВсі в маму: Кім Кардашьян показала нове фото з дочками-красунямиКім Кардашян з дітьми та сестрою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадуємо, Кім Кардашьян виховує чотирьох дітей, які з'явилися на світ у шлюбі з Каньє Уестом. Страших - Норт і Сейнта - зіркова діва народила сама, а молодших - Чикаго і Псалма - народила парі сурогатна мати. Зараз всі вони живуть з мамою, а Каньє Уест може відвідувати їх в будь-який момент. Пара досягла згоди в питанні виховання дітей, навіть незважаючи на непросте розлучення.

Також ми писали, що молодша сестра Кайлі показала гарячі фото топлес.

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