ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки "Золотого глобуса"

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 16:21
Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки "Золотого глобуса" Леді Гага (фото: instagram.com/goldenglobes)
Автор: Ольга Турчанікова

79-та церемонія нагородження премії "Золотий глобус" пройшла в незвичному форматі – без червоної доріжки і телетрансляції.

Нагороди були вручені в тісному колі закритої вечірки в готелі Beverly Hilton в Лос-Анджелесі, де були присутні тільки обрані члени журі та лауреати.

Справжні любителі кінопремій, мабуть, злегка засмутилися – обговорення суконь гостей вже стало такою ж звичною справою, як і робіт переможців.

Тому ми вирішили втамувати спрагу розкішних образів, пройшовшись по церемоніях минулих років і зібравши найяскравіші образи знаменитостей. Милуємося!

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Єва Лонгорія, 2011 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Дженніфер Лоуренс, 2013 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;

Бріттані Мерфі, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Куїн Латіфа, Скалетт Йоханссон, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Вайнона Райдер, 2017 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Різ Уізерсупн (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Дженніфер Еністон і Джастін Теру (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Джессіка Честейн (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Керрі Вашингтон і Холлі Беррі, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Марго Роббі і Тоня Хардінг, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Пенелопа Крус, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Леді Гага, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Емілі Блант, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Джаміла Джаміл, Менні Хасінто, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Крістен Белл, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;Джемма Чан, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки &quot;Золотого глобуса&quot;

Марго Роббі, 2021 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Також дивіться рідкісні фото Кейт Міддлтон з юності, на яких ви її навряд чи впізнаєте.

Читайте LITE в Google News
Золотой глобус
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Комаровський розповів, як побороти пандемію в Україні
Комаровський розповів, як побороти пандемію в Україні