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MARUV блиснула апетитними формами в бікіні: "ця попа без фотошопу"

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Дубай, ОАЕ, Середа 03 листопада 2021 12:34
MARUV блиснула апетитними формами в бікіні: "ця попа без фотошопу" MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Styler

Українська співачка MARUV зараз відпочиває в Дубаї і не забула зробити відверте фото в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила гарячий кадр, на якому зображена біля пальми.

Анна Корсун (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) спокусливо вигнулася біля дерева, позуючи боком до камери в чорному бікіні і грайливо вип'ятивши попу.

Свій пляжний лук виконавиця доповнила сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

MARUV блиснула апетитними формами в бікіні: &quot;ця попа без фотошопу&quot;

MARUV похвалилася спокусливою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/maruvofficial)

У підписі до знімка MARUV зазначила, що ніяк не змінювала фото за допомогою редакторів, а також анонсувала свої концерти в Києві.

"Рубрика: "Дубайські дні і ночі зоряні дуже". Ця попа без фотошопу, тому чекаю ваші лайки. А ще чекаю вас на концертах в Києві 12 і 13 листопада в Bel Etage. Буде бомба, а не концерт!" - написала артистка.

Фолловери гідно оцінили фігуру співачки і викупали її в компліментах.

  • Стройняшка
  • Не дарма прогиналася під пальмою, фотка вогонь
  • Завжди хороша!!! Браво
  • Діва
  • Шикарна... кхм... панорама
  • Яка, яка ж чудова, неймовірна і незрівнянна Анна Борисівна
  • Прекрасна Марув
  • У мене просто немає слів, вогонь
  • Ну красуня!!! Вогонь!!!
  • Бачимо шикарну попочку, афігенний прогин, все в натурі і ажурі, природність і натуральність. Виглядаєш супер!

Нагадаємо, раніше MARUV зробила відверту заяву про народження дитини.

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