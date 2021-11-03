MARUV блиснула апетитними формами в бікіні: "ця попа без фотошопу"

Українська співачка MARUV зараз відпочиває в Дубаї і не забула зробити відверте фото в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила гарячий кадр, на якому зображена біля пальми.

Анна Корсун (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) спокусливо вигнулася біля дерева, позуючи боком до камери в чорному бікіні і грайливо вип'ятивши попу.

Свій пляжний лук виконавиця доповнила сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

MARUV похвалилася спокусливою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/maruvofficial)

У підписі до знімка MARUV зазначила, що ніяк не змінювала фото за допомогою редакторів, а також анонсувала свої концерти в Києві.

"Рубрика: "Дубайські дні і ночі зоряні дуже". Ця попа без фотошопу, тому чекаю ваші лайки. А ще чекаю вас на концертах в Києві 12 і 13 листопада в Bel Etage. Буде бомба, а не концерт!" - написала артистка.

Фолловери гідно оцінили фігуру співачки і викупали її в компліментах.