Маша Єфросиніна в лимонному вбранні вразила бездоганним стилем: просто карколомна

Українська теледіва Маша Єфросиніна знялася в яскравій і стильній фотосесії, в якій продемонструвала ефектний образ.

42-річна Єфросиніна позувала в наряді від українського бренду L'eskizzo - елегантному брючному костюмі лимонного відтінку з подовженим жакетом, який доповнила нюдовими човниками на підборах.

Відзначимо, що жакет ведуча одягла на голе тіло, розбурхуючи глибоким декольте, а крій наряду вигідно підкреслив її струнку фігуру.

Шикарний макіяж з блискучими стрілками і рожевими тінями, а також укладання волосся з мокрим ефектом додали образу ще більше шику. В якості аксесуарів Маша вибрала лише масивні сережки.

Знімки були зроблені на тлі стіни, прикрашеної барвистим самчиківським розписом.

Маша Єфросиніна похвалилася елегантним луком в брючному костюмі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Іноді мені здається, що з кольору я можу брати енергію - настільки люблю яскраві фарби! Колір любить мене, це теж факт! Так і дружимо. Команда @jetsetterua створила до ювілею Незалежності України шалено красивий проект "Етніка", і нібито знаючи мою пристрасть до буяння кольору, запропонувала представляти в ньому #самчиківськийрозпис", - підписала кадри Єфросиніна.

Фолловери прийшли в захват від бездоганного стилю Маші і засипали її компліментами.