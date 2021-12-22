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Маша Єфросиніна в лимонному вбранні вразила бездоганним стилем: просто карколомна

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Середа 22 грудня 2021 13:31
Маша Єфросиніна в лимонному вбранні вразила бездоганним стилем: просто карколомна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Українська теледіва Маша Єфросиніна знялася в яскравій і стильній фотосесії, в якій продемонструвала ефектний образ.

Відповідні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

42-річна Єфросиніна позувала в наряді від українського бренду L'eskizzo - елегантному брючному костюмі лимонного відтінку з подовженим жакетом, який доповнила нюдовими човниками на підборах.

Відзначимо, що жакет ведуча одягла на голе тіло, розбурхуючи глибоким декольте, а крій наряду вигідно підкреслив її струнку фігуру.

Шикарний макіяж з блискучими стрілками і рожевими тінями, а також укладання волосся з мокрим ефектом додали образу ще більше шику. В якості аксесуарів Маша вибрала лише масивні сережки.

Знімки були зроблені на тлі стіни, прикрашеної барвистим самчиківським розписом.

Маша Єфросиніна в лимонному вбранні вразила бездоганним стилем: просто карколомнаМаша Єфросиніна в лимонному вбранні вразила бездоганним стилем: просто карколомнаМаша Єфросиніна в лимонному вбранні вразила бездоганним стилем: просто карколомнаМаша Єфросиніна в лимонному вбранні вразила бездоганним стилем: просто карколомна

Маша Єфросиніна похвалилася елегантним луком в брючному костюмі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Іноді мені здається, що з кольору я можу брати енергію - настільки люблю яскраві фарби! Колір любить мене, це теж факт! Так і дружимо. Команда @jetsetterua створила до ювілею Незалежності України шалено красивий проект "Етніка", і нібито знаючи мою пристрасть до буяння кольору, запропонувала представляти в ньому #самчиківськийрозпис", - підписала кадри Єфросиніна.

Фолловери прийшли в захват від бездоганного стилю Маші і засипали її компліментами.

  • Просто карколомна!!!
  • Як же ви шикарно виглядаєте
  • Маша, ви Божественна
  • Ви просто чудові
  • Маша, ви шикарно виглядаєте! Просто картинка!
  • Ви дуже красива!
  • Неймовірна, ікона стилю та краси
  • Просто ідеально!
  • Такий соковитий образ. А зачіска взагалі вогонь
  • Гарний костюм!!! А колір!
  • Ух, який костюмчик!

Раніше ми писали, як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому - дивіться унікальні фото.

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