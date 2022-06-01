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Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з дітьми

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Середа 01 червня 2022 16:26
Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з дітьми Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Маша Єфросиніна 1 червня, в День захисту дітей, поділилася чуттєвим фото зі своїми сином і дочкою.

Рідкісний кадр з обома дітьми разом зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому знімку Єфросиніна відображена з 7-річним сином Олександром і 18-річною дочкою Наною. Відзначимо, що дівчинка дуже рідко з'являється в стрічці своєї зіркової мами, так як не любить публічності. Також в кадрі є і їх собака, яку сімейство забрало з собою.

Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з дітьми

Маша Єфросиніна зворушила кадром з дітьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша, яка разом з дітьми перебуває в Німеччині, присвятила зворушливі слова українським мамам.

"Цього року значення слів "захист дітей" набуло для кожної української матері нового змісту: сповненого страху та відчайдушної сили… Допоки триває війна, кожна з нас живе захистом своїх дітей, приймає всі рішення та діє задля тих, хто, як жорстоко показала війна - є найбеззахиснішими створіннями", - написала ведуча.

Відзначимо, що перший місяць війни Єфросиніна залишалася вдома разом з чоловіком і дітьми, а в кінці березня вирішила виїхати з сином і донькою за кордон.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про розлуку з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Ведуча поїхала за кордон з дітьми, рятуючись від війни.

Також Єфросиніна розповідала, як Кіркоров клянчив ролі у Володимира Зеленського.

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Маша Єфросиніна
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