Маша Єфросиніна підкорила мережу рідкісним фото з донькою: "яка Нана красива"

Маша Єфросиніна рідко показує в мережі свою старшу дитину - 17-річну дочку. Дівчина не любить публічності і рідко дозволяє мамі публікувати кадри з нею, тому шанувальники цінують кожен з них. На цей раз ведуча порадувала їх милим сімейним знімком, на якому з'явилася і Нана.

На знімку зображені всі члени сім'ї зірки під час прогулянки: чоловік Тимур, старша дочка Нана і молодший син Саша. При цьому 42-річна Маша п'є зі склянки, поки інші дивляться в камеру і посміхаються.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зізналася, чому її дочка достроково повернулася з Канади. Зіркова мама розповіла, що дівчина закінчила екстерном обидва півріччя у коледжі. Справжнім стимулом для Нани стала тривала розлука з рідними і життя далеко від них, особливо в умовах пандемії.

Ми також писали, що Маша Єфросиніна розповіла історію з життя дочки, коли виручила дівчину і її друзів, і таким чином стала ближче до Нани і зміцнила з нею довірчі відносини.