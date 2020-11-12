Маша Єфросиніна спровокувала скандал в мережі архівним фото з чоловіком: вона відповіла критикам

Маша Єфросиніна нарвалася на критику через підпис до фото з чоловіком

Маша Єфросиніна не часто ділиться фото з сімейного архіву, але якщо вже і робить це, то знімки викликають бурхливе обговорення в мережі. Так, ведуча вирішила показати в Instagram раритетнй кадр, на якому зображена зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Фото датоване 2007 роком. На кадрах теледіва і її чоловік виглядають трохи повніше, ніж зараз. "Думаю почитати сьогодні Сані про Ніф-Ніфа і Наф-Нафа..." - підписала вона знімок.

Маша Єфросиніна показала раритетне фото з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Не всі користувачі змогли гідно оцінити добрий гумор ведучої, і вона отримала порцію критики. Під постом розгорнулася жвава дискусія, де одна з користувачок заявила, що у теледіви "пунктик" на тему схуднення. "Іноді у мене складається враження, що якийсь козел колись сильно образив Машу, і тепер у неї пунктик на тему ваги. Маша, ви дуже гарна, припиняйте паритися на цю тему, живіть вільно", - залишила коментар користувачка мережі. Вона також порадила ведучій працювати з психологом. Були й інші критичні зауваження: "Яке живе і красиве обличчя! Маша, зараз одні вилиці і кістки. Правда", "Так виглядає більшість населення . Худоба це вибір, але не єдино вірний", "На цьому фото ви справжня. Фото живе. А зараз одна пластику на Вас".

Маша поговорила з незадоволеними шанувальникам і показала фото з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша не витримала і вирішила все пояснити.

"Іноді банан - це просто банан! Попереднім фото я :



- Не називала всіх повних свинями;

- Не закликала "одержима всіх худнути!";

- Не принижувала гідність Ніф-Ніфа і Наф-Нафа;

- Не ображала свого чоловіка! Його самоіронії і легкості навіть я вчуся...



Вибачте, що втручаюся у ваші найглибші пізнання мого психологічного портрета, глибоко не шановані мною диванні психологи, але... Спробуйте на секунду уявити, що буває і так: син гортає фото архів в планшеті, бачить фотку і питає: "Мамо, а хто це?". Вдома починається сміх і вгадування, що це за рік? І вмить я думаю: як це добре - посміхнутися від душі, зараз це так важливо!" - написала ведуча.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна показала майстер-клас з візажу та її порівняли з Монікою Беллуччі.