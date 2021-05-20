Машу Єфросиніну не впізнали на юнацькому фото: "все перекроєно"
У мережі опублікували знімок, на якому відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показана у віці 13 років. Фото викликало бурхливі обговорення в мережі - багато шанувальників відзначили, що просто-таки не впізнали артистку на юнацькому знімку.
Кадр був опублікований на сторінці в Instagram "Зірковий шлях".
Так, на чорно-білому архівному фото Єфросиніна відображена в картатому вбранні, з темним волоссям до плечей і чубчиком.
Праворуч же показали, як ведуча виглядає зараз - все той же колір волосся і чубчик, але ось обличчя дещо змінилося.
У мережі показали, як Маша Єфросиніна виглядала в 13 років (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)
Користувачі мережі почали активно обговорювати знімок. Багато зізналися, що ведуча сильно змінилася, а деякі запідозрили Машу в пластиці. Інші ж відзначили, що вона схожа на свою маму.
До слова, сама Єфросиніна завжди заявляла, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів і нічого в собі не змінювала.
- Пластика і красуня
- Видно відразу, що зроблена пластика носа і губ
- Ніби не Марія в 13 років
- Свого обличчя майже не залишилось... все штучне......
- Копія мама!!!
- Супер. Її дочка дуже схожа на Машу в 13 років.
- А губи то накачала
- Грудки Біша видалені
- Різниця, коли є гроші для догляду і немає
- А я не думаю що там пластика, просто змінилася, як багато хто з нас
- Краща у 13 років. Натуральна була
- Як багато пластики!
- Дві різні людини, найстрашніше, діти дивляться на картинку зірок і думають всі ідеальні, а якщо дивитися оригінал...
- 2 різних людини
- Цікаво, а що там залишилось від Маші? Все перекроєно
- Ще одна вся перекроєна
- Довела себе до тіні
Раніше ми писали, що 41-річна Маша Єфросиніна дала поради по догляду за обличчям.