Машу Єфросиніну не впізнали на юнацькому фото: "все перекроєно"

У мережі опублікували знімок, на якому відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показана у віці 13 років. Фото викликало бурхливі обговорення в мережі - багато шанувальників відзначили, що просто-таки не впізнали артистку на юнацькому знімку.

Кадр був опублікований на сторінці в Instagram "Зірковий шлях".

Так, на чорно-білому архівному фото Єфросиніна відображена в картатому вбранні, з темним волоссям до плечей і чубчиком.

Праворуч же показали, як ведуча виглядає зараз - все той же колір волосся і чубчик, але ось обличчя дещо змінилося.

У мережі показали, як Маша Єфросиніна виглядала в 13 років (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Користувачі мережі почали активно обговорювати знімок. Багато зізналися, що ведуча сильно змінилася, а деякі запідозрили Машу в пластиці. Інші ж відзначили, що вона схожа на свою маму.

До слова, сама Єфросиніна завжди заявляла, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів і нічого в собі не змінювала.