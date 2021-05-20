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Машу Єфросиніну не впізнали на юнацькому фото: "все перекроєно"

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Четвер 20 травня 2021 12:31
Машу Єфросиніну не впізнали на юнацькому фото: "все перекроєно" Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

У мережі опублікували знімок, на якому відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показана у віці 13 років. Фото викликало бурхливі обговорення в мережі - багато шанувальників відзначили, що просто-таки не впізнали артистку на юнацькому знімку.

Кадр був опублікований на сторінці в Instagram "Зірковий шлях".

Так, на чорно-білому архівному фото Єфросиніна відображена в картатому вбранні, з темним волоссям до плечей і чубчиком.

Праворуч же показали, як ведуча виглядає зараз - все той же колір волосся і чубчик, але ось обличчя дещо змінилося.

Машу Єфросиніну не впізнали на юнацькому фото: &quot;все перекроєно&quot;

У мережі показали, як Маша Єфросиніна виглядала в 13 років (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Користувачі мережі почали активно обговорювати знімок. Багато зізналися, що ведуча сильно змінилася, а деякі запідозрили Машу в пластиці. Інші ж відзначили, що вона схожа на свою маму.

До слова, сама Єфросиніна завжди заявляла, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів і нічого в собі не змінювала.

  • Пластика і красуня
  • Видно відразу, що зроблена пластика носа і губ
  • Ніби не Марія в 13 років
  • Свого обличчя майже не залишилось... все штучне......
  • Копія мама!!!
  • Супер. Її дочка дуже схожа на Машу в 13 років.
  • А губи то накачала
  • Грудки Біша видалені
  • Різниця, коли є гроші для догляду і немає
  • А я не думаю що там пластика, просто змінилася, як багато хто з нас
  • Краща у 13 років. Натуральна була
  • Як багато пластики!
  • Дві різні людини, найстрашніше, діти дивляться на картинку зірок і думають всі ідеальні, а якщо дивитися оригінал...
  • 2 різних людини
  • Цікаво, а що там залишилось від Маші? Все перекроєно
  • Ще одна вся перекроєна
  • Довела себе до тіні

Раніше ми писали, що 41-річна Маша Єфросиніна дала поради по догляду за обличчям.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Маша Єфросиніна ведущая
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