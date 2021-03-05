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Пісня з матюками від Наді Дорофєєвої "підірвала" мережу: буде бити рекорди

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 11:22
Пісня з матюками від Наді Дорофєєвої "підірвала" мережу: буде бити рекорди Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), яку називають українською Біллі Айліш, випустила нову пісню. Трек отримав назву "a tebe..." і увійде в перший міні-альбом молодої артистки "dofamin", який побачить світ 19 березня.

На платівку увійшли 5 треків, і всі вони "відображають різні етапи відносин і почуттів".

Своїм новим творінням екс-учасниця "Время и Стекло" поділилася в соцмережах.

"Я писала "a tebe...", дістаючи з пам'яті яскраві моменти свого життя. Ця історія знайома практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він - ні, ти закохана по вуха, а йому...pohui. Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому "так", - коментує Дорофєєва новий трек.

Слухайте новий трек Дорофєєвої "a tebe..."

Текст пісні "a tebe..."

Да да (до утра)

Могло быть лучше
Но я так решила
На всякий случай тебе запретила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня мой танец твоя награда

Припев:

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитал мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитай мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)

О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох#й
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох#й

Могло быть лучше
Но я так решила
Свою ошибку опять повторила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня я снова виновата

Припев.

Пісня з матюками від Наді Дорофєєвої &quot;підірвала&quot; мережу: буде бити рекорди

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанатам зірки пісня "зайшла". І вони чекають відео на новий трек Дорофєєвої.

  • Приспів шалено качає! Впевнена - буде хіт!
  • Ось та Надя, яку хочеться слухати! Взривай, крихітко, далі.
  • Ще не минуло більше години, а в мене ця пісня вже в голові!
  • Це в сотні разів краще, ніж "Горит". Це саме те, що хотілося чути від Наді.
  • Пісня шикарна. Я так тебе люблю за те, що ти експериментуєш
  • У Наді досить сильний голос, красивий тембр. Сподіваюся, кліп не буде акцентовано на голій ж#пі. Хочеться душі, а не тіла.

Раніше Надя Дорофєєва показала, як носити саму трендову частина гардеробу сезону.

Також не так давно спокуслива суддя "Голосу країни" у незвичайному топі влаштувала постільний фотосет.

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