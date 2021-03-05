Пісня з матюками від Наді Дорофєєвої "підірвала" мережу: буде бити рекорди

На платівку увійшли 5 треків, і всі вони "відображають різні етапи відносин і почуттів".

Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), яку називають українською Біллі Айліш , випустила нову пісню. Трек отримав назву "a tebe..." і увійде в перший міні-альбом молодої артистки "dofamin", який побачить світ 19 березня.

"Я писала "a tebe...", дістаючи з пам'яті яскраві моменти свого життя. Ця історія знайома практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він - ні, ти закохана по вуха, а йому...pohui. Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому "так", - коментує Дорофєєва новий трек.

Слухайте новий трек Дорофєєвої "a tebe..."

Текст пісні "a tebe..."

Да да (до утра)

Могло быть лучше

Но я так решила

На всякий случай тебе запретила

Смотреть так грязно не надо

Сегодня мой танец твоя награда

Припев:

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)

Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)

Перечитал мои мысли они все (все все)

О тебе, о тебе (о тебе)

Зачем тебе тогда сказала да да (да да)

Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)

Перечитай мои мысли они все (все все)

О тебе, о тебе (о тебе)

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе пох#й

О тебе, о тебе

Мои мысли о тебе

А тебе, а тебе

А тебе пох#й

Могло быть лучше

Но я так решила

Свою ошибку опять повторила

Смотреть так грязно не надо

Сегодня я снова виновата

Припев.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанатам зірки пісня "зайшла". І вони чекають відео на новий трек Дорофєєвої.