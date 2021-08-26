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Я не Матвієнко і не Повалій! Оля Полякова відповіла на критику виступів на Дні Незалежності

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Четвер 26 серпня 2021 15:39
Я не Матвієнко і не Повалій! Оля Полякова відповіла на критику виступів на Дні Незалежності Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Серпень для Олі Полякової, як і для багатьох її колег, виявився спекотним, адже повним ходом йшла підготовка до масштабного святкування 30-річчя Незалежності України. Маса заходів не давала артистам занудьгувати. Так, Оля взяла участь у кілька знакових святкових концертах, і реперуар її на кожному з них кардинально відрізнявся. Але знайся і ті, хто на постійній основі робив артистці зауваження, щоб вона не заспівала і який номер не підготувала.

Невдоволення критиків спонукало Королеву ночі записати відеозвернення, яким вона поділилася в Instagram.

Так, на гранд-концерті "З днем народження, Україно!", організованому каналом "Україна", Оля заспівала попурі зі своїх хітів:" Королева ночі"," Лед тронулся","Бывший", "Эй, секундочку!", "Шлепки". Її тут же наздогнало невдоволення мережевих критиків, які заявили, що їм приївся репертуар артистки, і вони хочуть слухати пісні зі змістом.

Оля задовольнила бажання публіки, і на першій церемонії нагородження премії "Національна легенда України" заспівала пісню легендарного українського поета-пісняра Юрія Рибчинського "Віват, король!", яку присвятила Олегу Блохіну. Але тут активізувалася армія незадоволених - Полякову порівняли з першою виконавицею композиції Тамарою Гвердцителі.

"А нічого страшного, що я співала на октаву вище, ніж всі високі ноти Тамари? Наступний залізний аргумент: "Чому мовою агресора? Коли буде хоч одна українська пісня?" Я завжди слухаю вас, тому на НСК "Олімпійський" я співала "Білу птаху". Ну то що? І тут знайшлися незадоволені!" - обурилася співачка.

До слова, на сцену вона вийшла в незвичайному ексклюзивному вбранні з пір'я, створеному Андре Таном, який, за задумом, максимально передавав зміст і посил пісні.

Я не Матвієнко і не Повалій! Оля Полякова відповіла на критику виступів на Дні Незалежності

Олю розкритикували за виконання ніжної ліричної української композиції. "Спаплюжила пісню, її треба було шепотіти як Ніна Матвієнко, як Таїсія Повалій". Ну, по-перше, я не Матвієнко, і не Повалій. І свій біль я переживаю по-іншому - з горла, кричачи. Незадоволених завжди буде багато, щоб вам не давали!"- резюмувала артистка і пораділа тому, що хороших і схвальних коментарів було набагато більше.

У коментарях підписники підтримали позицію Полякової і зазначили, що вона гідно відповіла незадоволеним, а також порадили не звертати уваги на випади на свою адресу.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова пройшлася по доріжці Одеського кінофестивалю в діамантах від чоловіка і представила свою продюсерську кінороботу.

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Оля Полякова
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