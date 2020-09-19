Мрія джентельмена: дочка Віри Брежнєвої в міні спокусила мережу грайливими фото

Дівчина влаштувала аматорський фотосет в кокетливому вбранні

Саршая дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман не відстає від знаменитої мами в частині спокусливих фото. Правда, дівчина – не надто активний користувач соцмереж, тому її свіжі знімки сприймаються підписниками "на ура" подвійно. Так, Соня опублікувала в Instagram серію випадкових знімків, на яких позує в білосніжній жатій сукня-міні з довгим рукавом.

Дівчина грайливо позує на лоджії і кокетує на камеру. Вона показує цілий спектр емоцій і виглядає природньо і невимушено. "Соня, попрасуй сукню", - підписала серію фото дівчина.

Підписники дочки Віри Брежнєвої не забарилися з компліментами.

Соня Кіперман захопила грайливими фото в молочному міні (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня красуня

Прекрасна панянка, просто мрія джентльмена

Шикарна

І так хороша

Дуже красива

Яка ж гарненька

Пристрасна Соня

Нагадаємо, що раніше Соня різко відреагувала на критику своєї фігури в мережі. Дівчину зачепили коментарі злостивців, але вона знайшла потрібні слова, щоб поставити кривдників на місце.

До речі, Соня Кіперман в спокусливому микробікіні захопила хвилюючими формами на пляжному знімку. Багато підписників дівчини відзначають її разючу схожість зі знаменитою мамою.