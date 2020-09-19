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Мрія джентельмена: дочка Віри Брежнєвої в міні спокусила мережу грайливими фото

Новость на русском → Субота 19 вересня 2020 16:38
Мрія джентельмена: дочка Віри Брежнєвої в міні спокусила мережу грайливими фото Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Ольвія Агаркова

Дівчина влаштувала аматорський фотосет в кокетливому вбранні

Саршая дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман не відстає від знаменитої мами в частині спокусливих фото. Правда, дівчина – не надто активний користувач соцмереж, тому її свіжі знімки сприймаються підписниками "на ура" подвійно. Так, Соня опублікувала в Instagram серію випадкових знімків, на яких позує в білосніжній жатій сукня-міні з довгим рукавом.

Дівчина грайливо позує на лоджії і кокетує на камеру. Вона показує цілий спектр емоцій і виглядає природньо і невимушено. "Соня, попрасуй сукню", - підписала серію фото дівчина.

Підписники дочки Віри Брежнєвої не забарилися з компліментами.

Мрія джентельмена: дочка Віри Брежнєвої в міні спокусила мережу грайливими фото

Мрія джентельмена: дочка Віри Брежнєвої в міні спокусила мережу грайливими фото

Мрія джентельмена: дочка Віри Брежнєвої в міні спокусила мережу грайливими фото

Мрія джентельмена: дочка Віри Брежнєвої в міні спокусила мережу грайливими фото

Соня Кіперман захопила грайливими фото в молочному міні (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

  • Соня красуня
  • Прекрасна панянка, просто мрія джентльмена
  • Шикарна
  • І так хороша
  • Дуже красива
  • Яка ж гарненька
  • Пристрасна Соня

Нагадаємо, що раніше Соня різко відреагувала на критику своєї фігури в мережі. Дівчину зачепили коментарі злостивців, але вона знайшла потрібні слова, щоб поставити кривдників на місце.

До речі, Соня Кіперман в спокусливому микробікіні захопила хвилюючими формами на пляжному знімку. Багато підписників дівчини відзначають її разючу схожість зі знаменитою мамою.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Віра Брежнєва Соня Киперман
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