Мріяв опинитися в Україні: Валерій Ніколаєв розповів про сім'ю, хейт і улюблені місця в Києві

Валерій, розкажіть про свого героя в серіалі "Клятва лікаря".

Я граю бізнесмена, який почав свою діяльність в 90-х, і в роботі стикається з криміналом. За сюжетом головна героїня серіалу потрапляє в дуже важку ситуацію: її чоловік бере в борг гроші у мого персонажа, але не може їх віддати. В результаті виходить так, що вона вирішує проблему з грошима і змушена відпрацьовувати їх, надаючи професійні послуги.

А чим зацікавив вас цей проект?

По-перше, мені хотілося знову опинитися в Україні. На жаль, я буваю тут дуже рідко. Практично тільки під час зйомок.

По-друге, мій герой дійсно неоднозначний. Його можна зробити не таким, яким зазвичай прийнято бачити в кіно кримінального персонажа. І сам сюжет, пов'язаний з медициною, теж досить цікавий.

По-третє, зібралася дуже професійна група, все проходить на знімальному майданчику злагоджено, тому з акторами приємно працювати.

Валерій Ніколаєв знявся в новому проекті (фото: прес-служба)

Відомий вислів, що кому багато дається, з того багато і запитається. З вас багато питається?

Напевно, так. Адже глядач чекає нових проявів і вражень від тих робіт, які ми робимо. Я сподіваюся, що він їх отримує.

Життя публічної людини має дві крайності: наявність хейтерів і фанатів. Як не реагувати на хейт і не спочивати на лаврах, читаючи захоплені відгуки?

Варто абсолютно тверезо і максимально критично ставитися до того, що ти робиш. Слава богу, поруч зі мною є люди, які висловлюють свою точку зору з приводу того, що у мене вийшло, а що ні. Я дуже ціную і з вдячністю приймаю їхню думку. Ось це, напевно, і служить гарантом, щоб не піти ні в той, ні в інший бік.

Що допомагає вам при вашій популярності, спокусах, наявності хайпа залишатися людиною?

У кожного з нас є своя робота, яку намагаєшся виконувати максимально професійно. Тому чим би людина не займалася, але якщо вона на своєму місці і до кінця реалізується, це завжди викликає повагу. І тоді абсолютно неважливо, хто ти за професією: актор, освітлювач, оператор або режисер.

Що для вас найважливіше в спілкуванні з іншими людьми?

Сама людина і його світогляд. Як він дивиться на світ і ставиться до того, що відбувається навколо. Я можу не приймати його погляди на життя, але намагаюся зрозуміти.

Валерій Ніколаєв радий роботі в Україні (фото: прес-служба)

Коли ви зрозуміли, що хочете стати актором?

У дитинстві мені, як і всім хлопчакам у дворі, хотілося бути льотчиком, космонавтом або розвідником. Але коли прийшло розуміння, що актор театру і кіно - єдина професія, в якій можна доторкнутися до кожної зі своїх дитячих бажань, то тоді, природно, мені захотілося цим займатися.

Що зазвичай заважає процесу зйомок?

З досвідом приходить розуміння, що варто максимально концентруватися на тому, що треба зробити. Тому всі дрібниці, які існують (а вони завжди є, на будь-яких майданчиках), вже не настільки важливі. А коли ти концентруєшся на роботі і на тому завданні, яке тобі поставив режисер, тоді все нормально - ніщо не заважає.

Коли з'являються перерви між зйомками, як проводите цей час?

Я сприймаю такі періоди як паузу, протягом якої можна підготуватися до того, що хочеться зробити або самостійно, або з друзями.

Ви зіграли людей різних професій, а яка з них зацікавила вас в реальному житті?

Будь-яка зіграна роль по-своєму важлива і улюблена. І від кожної отримуєш щось своє. Тому важко виділити якусь одну з них. Хочеться далі продовжувати працювати і знайомитися з новими персонажами. Мені цікаво спілкуватися з людьми, які досягли успіху в своїй професії. Особливо якщо у мого персонажа така ж спеціальність. Це дуже збагачує.

Валерій Ніколаєв з колегами на знімальному майданчику (фото: прес-служба)

Яка з останніх робіт вам сподобалася?

Важко виділити когось одного з моїх колег. Зараз виходить багато проектів. І хлопці дуже точно і професійно працюють. І це здорово, тому що їх персонажі викликають глядацький інтерес. Значить, йде розвиток і є надія, що все буде добре.

Що дає вам почуття опори і заради чого ви живете?

Як і для багатьох людей, головне в житті - це сім'я. І коли з'являється можливість більше часу проводити вдома, спілкуватися з дружиною і донькою, я обов'язково нею скористаюся. Це дійсно якраз те, що допомагає зарядитися. Та й просто жити далі!

З Дариною ви більше тато і дочка, друзі або наставник і учениця?

Я сподіваюся, що ми друзі. Вона мені повіряє якісь потаємні речі. Що ж стосується нашої професії, то ми дуже часто і довго обговорюємо Дашини роботи. Слава богу, вони яскраві, їх зараз багато і в театрі, і в кіно. Даша скоро знову повинна поїхати на чергові зйомки.

Звичайно, рішення дочка приймає сама, але завжди дуже уважно мене слухає. Так що я сподіваюся, що їй важлива моя думка.

Що в спілкуванні з дочкою вас по-хорошому дивує?

Мені дуже приємно, що вона скрупульозно підходить до роботи і піклується про деталі, які дійсно важливі, коли ти робиш роль. У сукупності таке ставлення дає той результат, який я бачу. І мене це дуже радує.

Коли світ і обставини продавлюють, як не зламатися? Особливо вам, акторам?

Рятує матеріал, яким займаєшся. Я працюю над ним, думаю про свого персонажа, намагаюся максимально повно проявити його внутрішній світ. Якщо занурюватися в це дійсно до кінця, результат буде в наявності, і глядачеві стане цікаво спостерігати за героєм. Напевно, завдяки такій роботі актор захищений від якихось зовнішніх впливів.

Якби була можливість, то з ким би з минулого вам би хотілося поспілкуватися?

З Олександром Сергійовичем Пушкіним, тому що це дуже цікавий автор і взагалі геніальна людина. Навіть мінімальне спілкування з ним залишило б незабутнє враження. Причому хотілося б з ним поговорити про все. Не тільки про творчість.

Хоча ви рідко буваєте в Україні, але, можливо, у вас вже з'явилися в Києві улюблені місця?

Поділ і Хрещатик - це особливі куточки міста. І коли я приїжджаю, то кожен раз по-новому відкриваю їх для себе. Сюди хочеться повертатися.

Одного разу скульптор Михайло Рева сказав: "Я знаю, що коли у тебе є правильна ідея, то тобі починають допомагати. Ти раптом випадково знаходиш двері". У вас останнім часом були ситуації, коли ви знаходили і відкривали свої двері?

Думаю, що робота, яка тут відбулася, і є саме ті двері, в які варто було увійти.