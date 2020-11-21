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Мріяла про таку дитину: Юлія Саніна поділилася одним з найперших фото свого малюка

Новость на русском → Субота 21 листопада 2020 16:21
Мріяла про таку дитину: Юлія Саніна поділилася одним з найперших фото свого малюка Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлія Саніна поділилася зворушливим постом

Юлія Саніна, одна з головних зірок проекту "Танці з зірками 2020", не забуває про свою Insta-армію шанувальників, співачка частенько радує їх новими душевними постами.

Ось і цього разу Саніна зворушила шанувальників до сліз: співачка показала перші фото свого малюка - ще в животі у мами, Юлія поділилася знімками з вагітності. А ще вона додала фото п'ятирічного Данила - вже зовсім дорослого хлопчика.

"З днем народження, моє диво. В тобі стільки любові і ніжності, стільки характеру і гумору. Я мріяла про тебе таке, мій син. Нашої з @val_bebko великої любові 5 років", - написала Юлія.

Мріяла про таку дитину: Юлія Саніна поділилася одним з найперших фото свого малюкаМріяла про таку дитину: Юлія Саніна поділилася одним з найперших фото свого малюка

Мріяла про таку дитину: Юлія Саніна поділилася одним з найперших фото свого малюкаЮлія Саніна і її родина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Прихильники Юлії були зворушені до сліз: на співачку посипалася гора привітань і зізнань у коханні і їй, і її малюкові.

Нагадаємо, Юлія показала, як виглядала 9 років тому. Дівчина носила дреди, зухвало яскравий макіяж і чорні нігті.

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