Мріяла про таку дитину: Юлія Саніна поділилася одним з найперших фото свого малюка
Юлія Саніна поділилася зворушливим постом
Юлія Саніна, одна з головних зірок проекту "Танці з зірками 2020", не забуває про свою Insta-армію шанувальників, співачка частенько радує їх новими душевними постами.
Ось і цього разу Саніна зворушила шанувальників до сліз: співачка показала перші фото свого малюка - ще в животі у мами, Юлія поділилася знімками з вагітності. А ще вона додала фото п'ятирічного Данила - вже зовсім дорослого хлопчика.
"З днем народження, моє диво. В тобі стільки любові і ніжності, стільки характеру і гумору. Я мріяла про тебе таке, мій син. Нашої з @val_bebko великої любові 5 років", - написала Юлія.
Юлія Саніна і її родина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
Прихильники Юлії були зворушені до сліз: на співачку посипалася гора привітань і зізнань у коханні і їй, і її малюкові.
Нагадаємо, Юлія показала, як виглядала 9 років тому. Дівчина носила дреди, зухвало яскравий макіяж і чорні нігті.