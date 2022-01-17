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Меган Фокс в зухвалому образі з'явилася на шоу Dolce&Gabbana, щоб підтримати нареченого

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Мілан, Італія, Понеділок 17 січня 2022 13:37
Меган Фокс в зухвалому образі з'явилася на шоу Dolce&Gabbana, щоб підтримати нареченого Меган Фокс з нареченим Machine Gun Kelly (фото: instagram.com/meganfox)
Автор: Марина Настевич

Американська актриса Меган Фокс, яка нещодавно оголосила про заручини зі своїм бойфрендом - музикантом Колсоном Бейкером, більш відомим як Machine Gun Kelly, підтримала свого коханого на модному показі в Мілані.

Зіркова пара стала спеціальними гостями показу чоловічої колекції Dolce&Gabbana сезону осінь-зима 2022-2023.

Колсон відкривав і закривав яскраве шоу, а я його наречена сиділа в першому ряду. Репер з'явився в світлому костюмі з блискучими елементами, який пізніше змінив на чорний рокерський наряд, суцільно покритий стразами.

Під час виходу 31-річний Machine Gun Kelly зняв піджак, відкривши напівпрозорий гольф з імітацією татуювання, і віддав його 35-річній зірці "Трансформерів", до захоплення всіх присутніх.

Меган Фокс в зухвалому образі з'явилася на шоу Dolce&amp;Gabbana, щоб підтримати нареченого

Machine Gun Kelly і Меган Фокс на показі в Мілані (фото: instagram.com/voguethailand)

Меган з'явилася на показі в зухвалому образі, який дозволив їй продемонструвати струнку фігуру і прекрасно гармоніював з аутфітом її нареченого.

Так, для світського виходу Фокс одягла напівпрозоре мереживне боді з пікантним декольте, чорні шкіряні штани зі шнурівкою і гостроносі туфлі на високих підборах.

Ефектний лук актриса підкреслила переливчастим кольє-чокером і поясом в тон, а з аксесуарів вибрала сумочку кольору металік від Dolce&Gabbana.

Дивіться також топ пікантних нарядів Меган Фокс і її коханого, від яких всі в шоці. Пара обожнює демонструвати почуття на людях, а також підкреслює свій потяг за допомогою сексуальних образів.

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