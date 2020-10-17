Меган Маркл зробила заяву про сина і пояснила, чому пропала з соцмереж

Меган Маркл поділилася одкровеннями про сина і свої вольовы рішення

Меган Маркл поступово розвиває соціальну та громадську активність в США, куди переїхала з чоловіком принцом Гаррі і і сином Арчі після того, як у січні склала свої королівські повноваження. Так, герцогиня Сассекська взяла участь у спецпроекті журналу Fortune - саміті, в ході якого розповіла, чому пропала з соцмереж і зробила зізнання про сина Арчі і вплив своїх кардинальних рішень на долю хлопчика.

Інерв'ю Маркл з'явилося в Twitter–акаунті видання. Меган зізналася – все, що вона зараз робить, - заради Арчі. Вона зазначила, що материнство пробудило в ній сміливість.

"Можливо, зі сторони багато чого здається ризикованим, але... Якщо ти живеш справжнім життям, не знаю, може щось здаватися ризиком. Ти просто робиш те, що є правильним. Материнство взагалі робить вас більш сміливою людиною і змушує більше турбуватися про світ, в якому будуть жити наші діти. Кожен день я думаю, як я можу зробити цей світ кращим для Арчі? І це прагнення ми поділяємо з чоловіком", - зізналася дружина принца Гаррі.

"How can I make this world better for Archie?"



Meghan, The Duchess of Sussex says at the #FortuneMPW Next Gen Summit that motherhood has made her both more cautious—and more courageous—as a leader. pic.twitter.com/pJXoweVYUH — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 13, 2020

Маркл розповіла, що давно зникkf з соцмереж заради особистого спокою – це її свідомий вибір. Колись у знаменитості був особистий бізнес-профіль, але вона давно його закрила. А ось офіційний Instagram-аккаунт герцогів Сассексmких обслуговувала ціла команда.

"Не взаємодіяти з соцмережі - мій особистий вибір, я вже не знаю, що там відбувається, і з багатьох причин - мені це дуже допомагає. Але у мене багато побоювань щодо тих, хто одержимий цим", - заявила Меган.

Всім, хто не може вирішиться на прийняття кардинальних рішень, герцогиня Сассекська порадила згадати фразу - "Моя віра сильніше мого страху", і діяти.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі вперше зробили офіційні портрети після зречення від королівських повноважень. Пара візьме участь у спеціальному саміті TIME100.