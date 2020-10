Меган Маркл зробила заяву про сина і пояснила, чому пропала з соцмереж

Меган Маркл поділилася одкровеннями про сина і свої вольовы рішення

Меган Маркл поступово розвиває соціальну та громадську активність в США, куди переїхала з чоловіком принцом Гаррі і і сином Арчі після того, як у січні склала свої королівські повноваження. Так, герцогиня Сассекська взяла участь у спецпроекті журналу Fortune - саміті, в ході якого розповіла, чому пропала з соцмереж і зробила зізнання про сина Арчі і вплив своїх кардинальних рішень на долю хлопчика.

Інерв'ю Маркл з'явилося в Twitter–акаунті видання. Меган зізналася – все, що вона зараз робить, - заради Арчі. Вона зазначила, що материнство пробудило в ній сміливість.

"Можливо, зі сторони багато чого здається ризикованим, але... Якщо ти живеш справжнім життям, не знаю, може щось здаватися ризиком. Ти просто робиш те, що є правильним. Материнство взагалі робить вас більш сміливою людиною і змушує більше турбуватися про світ, в якому будуть жити наші діти. Кожен день я думаю, як я можу зробити цей світ кращим для Арчі? І це прагнення ми поділяємо з чоловіком", - зізналася дружина принца Гаррі.

"How can I make this world better for Archie?"



Meghan, The Duchess of Sussex says at the #FortuneMPW Next Gen Summit that motherhood has made her both more cautious—and more courageous—as a leader. pic.twitter.com/pJXoweVYUH