Все менше сумнівів: Alyona Alyona в одній білизні осідлала бойфренда і зробила особисте зізнання

Alyona Alyona нещодавно зважилася відкрити завісу таємниці над особистим життям і розповісти про свою другу половинку - бойфренде-блогера Дениса (Yoxden). Реп-виконавиця зізналася, як познайомилася пара і коли закрутила роман. Тепер же вона вирішила показати першу фотосесію з коханим, яка вийшла вельми пікантною.

На особистій сторінці в Instagram рєперша запостила відверте фото, на якому сидить на колінах у коханого.

На Олені - чорна білизна і халат з леопардовим принтом. На ногах - носки і рожеві босоніжки на шпильці. Волосся вона зібрала в два пучка і випустила пару пасом на обличчя.

Alyona Alyona вперше показала бойфренда Дениса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona поміркувала на тему доленосної зустрічі і зробила зізнання про Дениса. Виявилося, пара вже 10 місяців разом.

"Склалося так, що з нашої першої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало все менше сумнівів, що Денис – моя людина", – переконана зірка.

Олена розповіла, що їхні стосунки з Денисом настільки зміцніли, що здатні витримати будь-які випробування. І це при тому, що молоді люди не схожі.

Alyona Alyona зізнається, що коханий оточує її турботою і увагою (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"З упевненістю кажу, що протилежності притягуються. У двох абсолютно різних, на перший погляд, людей дійсно в голові є багато спільного і саме це об'єднує", - розповіла реперша.

Також вона зізналася, який же насправді її коханий - знаменитість не шкодувала епітетів і завалила хлопця компліментами.

"Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокаційний хлопець. Але в той же час він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я люблю", - зізналася блогеру в почуттях його друга половинка.