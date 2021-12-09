ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Все менше сумнівів: Alyona Alyona в одній білизні осідлала бойфренда і зробила особисте зізнання

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 16:35
Все менше сумнівів: Alyona Alyona в одній білизні осідлала бойфренда і зробила особисте зізнання Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Styler

Alyona Alyona нещодавно зважилася відкрити завісу таємниці над особистим життям і розповісти про свою другу половинку - бойфренде-блогера Дениса (Yoxden). Реп-виконавиця зізналася, як познайомилася пара і коли закрутила роман. Тепер же вона вирішила показати першу фотосесію з коханим, яка вийшла вельми пікантною.

На особистій сторінці в Instagram рєперша запостила відверте фото, на якому сидить на колінах у коханого.

На Олені - чорна білизна і халат з леопардовим принтом. На ногах - носки і рожеві босоніжки на шпильці. Волосся вона зібрала в два пучка і випустила пару пасом на обличчя.

Все менше сумнівів: Alyona Alyona в одній білизні осідлала бойфренда і зробила особисте зізнання

Alyona Alyona вперше показала бойфренда Дениса (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona поміркувала на тему доленосної зустрічі і зробила зізнання про Дениса. Виявилося, пара вже 10 місяців разом.

"Склалося так, що з нашої першої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало все менше сумнівів, що Денис – моя людина", – переконана зірка.

Олена розповіла, що їхні стосунки з Денисом настільки зміцніли, що здатні витримати будь-які випробування. І це при тому, що молоді люди не схожі.

Все менше сумнівів: Alyona Alyona в одній білизні осідлала бойфренда і зробила особисте зізнання

Alyona Alyona зізнається, що коханий оточує її турботою і увагою (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"З упевненістю кажу, що протилежності притягуються. У двох абсолютно різних, на перший погляд, людей дійсно в голові є багато спільного і саме це об'єднує", - розповіла реперша.

Також вона зізналася, який же насправді її коханий - знаменитість не шкодувала епітетів і завалила хлопця компліментами.

"Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокаційний хлопець. Але в той же час він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я люблю", - зізналася блогеру в почуттях його друга половинка.

Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona розповіла про знайомство з батьками обранця Дениса.

Читайте LITE в Google News
Alyona Alyona
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Рік Тигра 2022: що має бути на новорічному столі, щоб задобрити господаря року
Рік Тигра 2022: що має бути на новорічному столі, щоб задобрити господаря року