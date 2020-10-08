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У мене було більше ста дівчат: Дурнєв зробив відверте зізнання

Новость на русском → Київ , Четвер 08 жовтня 2020 20:00
У мене було більше ста дівчат: Дурнєв зробив відверте зізнання Олексій Дурнєв (фото: instagram.com/aleksey_durnev)
Автор: Lite

Олексій Дурнєв розговорився про своє інтимне життя

Відомий український блогер і ведучий Олексій Дурнєв відповів на запитання своїх шанувальників в YouTube-шоу Руслана Кузнєцова.

У ході інтерв'ю ведучий зізнався у багатьох гріхах. Наприклад, за словами Олексія, у нього було більш ніж 100 дівчат і багатьом він зраджував.

Виявилося, що в молодості він був завзятим бабієм. Але, що не типово для бабіїв - Дурнєв робив своїм дівчатам дорогі подарунки, презентував їм iPhone і ноутбуки від компанії Apple.

Також, Олексій розговорився, відповідаючи на питання інтимного характеру. Розповів, що в жіночому тілі в першу чергу його приваблюють груди. І навіть зізнався у тому, що любить робити кунілінгус.

Як не дивно, шанувальниці творчості шоумена поцікавилися тим, як же завоювати його серце. У відповідь Олексій розповів, чого точно не потрібно робити, якщо прагнете стати дамою його серця. Наприклад, не варто бути надто балакучою, адже такі дівчата дратують Дурнєва. Крім цього, він не вважає привабливими дівчат, які зробили багато пластичних операцій.

А найцікавіше зізнання хлопець зробив на початку інтерв'ю. Олексій сказав, що бажає створити сім'ю. Він навіть готовий почати відносини з жінкою, у якої вже є дитина, але уточнив, що міг би зробити це тільки у випадку, якщо любов буде дійсно сильною.

Олексій Дурнєв відповів на запитання шанувальників

Нагадаємо, нещодавно Потап відверто розповів про курйозний випадок з Каменських в стирптиз-клубі.

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