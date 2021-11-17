Навіть мене дістало: сестра екс-НеАнгела Вікторії зробила заяву на тлі скандалу з Камінською

Екс-учасниці гурту "НеАнгели" Слава Камінська та Вікторія Смеюха публічно посварилися в мережі. Співачки ніколи не приховували, що відносини у них були напружені, не обходилося без конфліктів, які за 15 років спільної роботи неминучі. Так, після з'ясування стосунків з колегою Вікторією, яка розрізала на камеру торт із зображенням екс-колеги по дуету, Камінська вирішила висловитися про ситуацію, що склалася і навіть зізналася, що погарячкувала.

На сторінці в Instagram Слава написала кілька постів, а на захист Вікторії в соцмережі встала її сестра Уляна.

Камінська вирішила прокоментувати свою попередню відповідь Вікторії і внести деякі пояснення.

"Я, звичайно, зробила помилку, піддалася емоціям і продовжую, я завжди роблю одну і ту ж помилку", - написала вона. Також співака знову підкреслила, що вважає вчинок екс-колеги по дуету хайпом з подачі її піар-менеджера.

Слава і Віка з "НеАнгелів" з'ясували стосунки в мережі (фото: instagram.com/vikanablack)

Вона зазначила, що її дебютний сольний альбом побачить світ пізніше, тому створювати ажіотаж навколо свого імені не бачила сенсу, але припустила, що "ласунка щось випустить", знову натякнувши на Вікторію без використання в тексті імен.

Примітно, що на захист Вікторії встала її старша сестра Уляна. Вона написала низку постів в сторіс Instagram на підтримку родички і заявила, що диму без вогню не буває.

"Головна фраза нашої сім'ї протягом багатьох років "Ну, рідна, ну потерпи - це ж робота", більше ніколи не буде вимовлена. А ще зайдіть в Гугл і прочитайте, що таке "булінг" і "абьюз", - висловилася Уляна.

Скріншот (instagram.com/ylyasha82)

Пізніше вона опублікувала ще одне повідомлення, де заявила, що не буде мовчати і налаштована рішуче. Зі слів сестри Вікторії ясно, що так гостро вона реагує на колючі жарти Слави в бік родички і вважає їх недоречними.

"Далі б мовчала, але всьому є межа. Коли комусь жартувати можна, а комусь ні? Хіба не весело? А не весело, коли не ти, а тебе. Триваюче публічне висміювання і цькування сестри, що прикривається почуттям гумору, навіть мене дістало", - зазначила Уляна і заявила, що не дає коментарі пресі, тому що не хоче наговорити зайвого.

Скріншот (instagram.com/ylyasha82)