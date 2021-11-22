У мене полетів стакан: екс-НеАнгел Вікторія поділилася подробицями бійок і булінгу в гурті

Вікторія Смеюха, екс-учасниця НеАнгелів, нещодавно розбурхала мережу своїм вчинком - вона зняла на відео, як ріже торт з портретом колишньої колеги Слави Камінської. Відповідь не змусила себе довго чекати. Вікторія ж заявила, що більше мовчати не буде і має намір розкрити всю правду про відносини в колективі.

В інтерв'ю Аліні Доротюк для її програми " Вечеря з Дороті "на YouTube-каналі Dorotye Вікторія поділилася подробицями багаторічного конфлікту зі Славою.

Вона зауважила, що раніше не хотіла публічного скандалу, адже переживала за імідж та існування колективу. На початку конфлікту Смеюха зверталася за допомогою до менеджменту групи, але не знайшла належної підтримки.

Віка з "НеАнгелів" розповіла про серйозні конфлікти з колегою Славою Камінською (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я завжди думала, що мені будуть допомагати з боку, але нікому чужі проблеми були не потрібні. Мені відповідали: "це ваші проблеми, сварки. Ви повинні розбиратися разом". Але є момент, коли йде одностороннє цькування. Коли свідомо людина бере і провокує", - прокоментувала Вікторія.

"У таких стоунках доводилося поступатися, бути гнучкою і всепрощаючою, дуже смиренною. А момент з відстоюванням своєї позиції завжди карався. Був випадок, коли мені сказали, що якщо ти не поговориш зі Славою, ми змушені будемо замінити тебе", - згадала про образливий інцидент Смеюха.

Про це говорив не сам продюсер групи Юрій Нікітін, а "люди, які мали з ним близьке спілкування в робочому плані".

Віка пояснила, чому раніше не висловлювалася про конфлікти зі Славою (фото: instagram.com/vikanablack)

Віка зазначила, що Слава спочатку зайняла лідерську позицію, першість і всіляко давала це зрозуміти колезі. Смеюха запевняє, що неодноразово терпіла рукоприкладство, через що дуже переживала.

"Слава вп'ялася мені у волосся і вирвала дуже багато волосся з голови. Голова боліла десь тиждень. І тоді я зрозуміла, що я боюся. Боюся навіть заспати в автобусі. Я могла нічого не говорити, а людина просто могла знайти привід. В даному випадку, це було 15-хвилинне запізнення. Були грім і блискавка", - поділилася деталями Вікторія.

Смеюха зізналася, що на 5-му році роботи дует міг припинити існування. Артистки якраз давали інтерв'ю.

"Були колючі слова, приниження на камеру були настільки очевидні, що я зрозуміла – мені постійно хотілося замовкнути і нічого не говорити. Я тоді вчилася розмови на камеру", - згадала співачка.

Вікторія розповіла ще про одну конфліктну ситуацію. Через снігопад співачки на 6 годин застрягли в поїзді.

"У нас тоді закінчився провіант - залишилося два бутерброди. Свій Слава з'їла, а я з'їла частину свого, а половину залишила на потім. Мені було сказано: "А чому ти мені не хочеш дати?". Я сказала:"Але це ж мій". І тоді стакан полетів в мою сторону. Я ухилилася". - розповіла Вікторія.