Для мене стрес: Надя Дорофєєва вирішила на радикальні зміни зовнішності
Надя Дорофєєва зізнається, що зміни в житті їй даються нелегко. Дівчина любить стабільність і якщо і експериментує, то в творчому плані. Співачка давно стала для шанувальників іконою стилю, і вони із задоволенням наслідують свого кумира. Цього разу Наді вдалося їх по-справжньому здивувати.
Так, в Instagram вона показала фото і відео з новим кольором волосся. Надя стала пекучої брюнеткою.
"Прокинулася вранці, зайшла у ванну і злякалася. Ох, точно, я ж вчора пофарбувалася! Взагалі будь-які експерименти в зовнішності для мене стрес. Здавалося б, стільки образів, зйомок і т.д. але на ділі кожен прибраний міліметрик кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін. Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи", – розповіла Надя про великі зміни в житті.
Прихилники були дуже здивовані змінами в зовнішності зірки. Їхні думки розділилися. Частина з них порахувала, що зміни пішли артистці на користь, інші ж впевнені – в блонді їй було краще.
- Надя, тобі дуже підходить цей колір, кайф!
- Тобі дуже личить!
- Супер красуня
- Як Вова відреагував на нову зачіску? Дуже красиво
- Ти у всіх кольорах чудова
- Я закохалася в цей колір! Як він тобі личить
- Загадкова
- Як на мене то загубилася родзинка і погляд втомлений.Світлою краще, яскравіше
- Яка гарна! І без різниці, який колір - завжди красуня
- З темними круто
- Тобі світленькою краще. Тому що до світлих очей пасують тільки світлі відтінки волосся
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала розкішну фігуру у мікробікіні.