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Для мене стрес: Надя Дорофєєва вирішила на радикальні зміни зовнішності

Новость на русском →
Субота 02 жовтня 2021 16:44
Для мене стрес: Надя Дорофєєва вирішила на радикальні зміни зовнішності Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва зізнається, що зміни в житті їй даються нелегко. Дівчина любить стабільність і якщо і експериментує, то в творчому плані. Співачка давно стала для шанувальників іконою стилю, і вони із задоволенням наслідують свого кумира. Цього разу Наді вдалося їх по-справжньому здивувати.

Так, в Instagram вона показала фото і відео з новим кольором волосся. Надя стала пекучої брюнеткою.

"Прокинулася вранці, зайшла у ванну і злякалася. Ох, точно, я ж вчора пофарбувалася! Взагалі будь-які експерименти в зовнішності для мене стрес. Здавалося б, стільки образів, зйомок і т.д. але на ділі кожен прибраний міліметрик кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін. Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи", – розповіла Надя про великі зміни в житті.

Прихилники були дуже здивовані змінами в зовнішності зірки. Їхні думки розділилися. Частина з них порахувала, що зміни пішли артистці на користь, інші ж впевнені – в блонді їй було краще.

  • Надя, тобі дуже підходить цей колір, кайф!
  • Тобі дуже личить!
  • Супер красуня
  • Як Вова відреагував на нову зачіску? Дуже красиво
  • Ти у всіх кольорах чудова
  • Я закохалася в цей колір! Як він тобі личить
  • Загадкова
  • Як на мене то загубилася родзинка і погляд втомлений.Світлою краще, яскравіше
  • Яка гарна! І без різниці, який колір - завжди красуня
  • З темними круто
  • Тобі світленькою краще. Тому що до світлих очей пасують тільки світлі відтінки волосся

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала розкішну фігуру у мікробікіні.

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Надя Дорофеєва
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