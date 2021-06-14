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Вона не змінюється! 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила красою на фото різних років

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США, Понеділок 14 червня 2021 17:27
Вона не змінюється! 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила красою на фото різних років Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Кетрін Зета-Джонс належить до того типу жінок, які з роками практично не змінюються. Вічно квітуча зовнішність актриси не раз змушувала її шанувальників випитувати секрети її краси. Кетрін зізнається, що вона регулярно ходить до фахівців і обожнює доглядати за шкірою самостійно. Але все ж головну роль відіграє здоровий спосіб життя. Хоча побалувати себе калорійними напоями вона іноді теж може.

Новий пост у своєму блозі Кетрін присвятила любові до кави. А заодно нагадала фоловерам, що вона з плином років стає все красивіше.

Кетрін запостила відразу кілька фото різних років. На одному - сучасному - вона позує з чашкою ароматного напою, сидячи в своєму будинку. У яскраво-червоному кімоно, з розпущеним волоссям і виразним макіяжем, вона виглядає щасливою і сяючою. На другому вона крокує по Нью-Йорку зі стаканчиком з Starbacs, одягнена в джинси, строкату блузу і стильний капелюшок. Є тут знімок, де дружина Майкла Дугласа виходить з машини: в одній руці у неї книга, в іншій - кава. І ще один кадр, зроблений під час прогулянки: Кетрін в стильних брюках і джемпері задумливо йде по вулиці, прихопивши і улюблений напій.

Вона не змінюється! 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила красою на фото різних роківВона не змінюється! 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила красою на фото різних роківВона не змінюється! 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила красою на фото різних роківВона не змінюється! 51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила красою на фото різних роківКетрін Зета-Джонс все так само хороша (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Кава і Кет - справжня історія кохання", - написала актриса під серією фото. "Я такий же любитель кави, як і ти", "Я не впораюся без кави", "Я теж люблю каву", - приєдналися до неї фанати. А також засипали компліментами: "Чудова", "Ти не змінюєшся", "Ти така красива", "Ідеальна", - захоплюються вони.

Також ми писали про стильний і спокусливий образ Кетрін, який дуже сподобався користувачам мережі.

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