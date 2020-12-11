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Ікона краси: 56-річна Моніка Беллуччі довела, що виглядає не гірше, ніж у молодості

Новость на русском → Італія, П'ятниця 11 грудня 2020 17:26
Ікона краси: 56-річна Моніка Беллуччі довела, що виглядає не гірше, ніж у молодості Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі, яка не використовує підтяжки і уколи краси, часто наражається на критику з боку фанатів через свій зовнішній вигляд. Тим не менш, у своєму блозі Instagram знаменитість завжди виглядає чудово і доводить, що з роками практично не змінюється. Судячи з численних фото з останніх зйомок, її бездоганні риси і особливий шарм нікуди не діваються.

Ікона краси: 56-річна Моніка Беллуччі довела, що виглядає не гірше, ніж у молодостіМоніка в юності (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Але цього разу Беллуччі вирішила порадувати фанатів фото з молодості. Заодно італійська діва дала можливість порівняти себе з тією юною дівчиною. І фанати залишилися в захваті, зазначивши, що Моніка гарна в будь-якому віці.

На знімку вона позує в білій сукні з корсетом, який ледь стримує пишні груди красуні. Розкішне волосся Моніки розпущене, на обличчі - мінімум макіяжу. Втім, яскравий макіяж їй ні до чого. У підпису вона зазначила, що фото з її особистого архіву і зроблено Джастіном Джиліусом Сантосом.

"В чому твій секрет?", "Ти неймовірна", "Найкрасивіша на планеті", "Моніка, ви чудо... Ви не змінюєтеся", "Дуже красива", - тут же відгукнулися фоловери.

Раніше ми писали, що колишній чоловік Моніки Венсан Кассель влаштував зі своєю молодою дружиною райський відпочинок в Бразилії.

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