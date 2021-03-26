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Вона не змінюється: Ірина Шейк підірвала мережу витонченою фігурою на фото з юності

Новость на русском → Нью-Йорк, П'ятниця 26 березня 2021 20:21
Вона не змінюється: Ірина Шейк підірвала мережу витонченою фігурою на фото з юності Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк показала архівне фото, зроблене на самому початку її кар'єри. Дівчині на той момент виповнилося 20.

Знімок, на якому Ірина Шейк позує в нижній білизні, просто підкорив мережу.

Ірина Шейк обожнює радувати своїх фанатів архівними фото з юності. Днями вона запостила нове з них. Кадр був зроблений, коли супермоделі було 20. Ірина позує в бежевого відтінку нижній білизні. Вона стоїть посеред кімнати, дивлячись у камеру млосним поглядом. Волосся вона зібрала в пучок, а в макіяжі виділила губи.

Вона не змінюється: Ірина Шейк підірвала мережу витонченою фігурою на фото з юностіІрина Шейк на архівному фото (фото: instagram.com/irinashayk)

"2006", - написала вона. "Так, вогонь", - відгукнулася однією з перших молода мама Емілі Ратаковскі. До неї приєдналися й інші шанувальники краси Ірини. "Бейбі-фейс", "Гаряче", "Чудова", "Іра! З кожним роком все прекрасніша", "Вогонь", "Натуральна краса", - захоплюються фолловери 35-річної зірки.

До речі, саме в 2006-му році Ірина розпочала свою модельну кар'єру. І вже в наступному році їй вдалося досягти перших успіхів - Ірина стала обличчям бренду Intimissimi, з яким вона співпрацює і сьогодні.

Раніше модель продемонструвала нове досягнення - вона стала обличчям аромату від Oscar de la Renta.

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