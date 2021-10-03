Міняти зовнішність через біль: Регіна Тодоренко заговорила про красу і натуральність

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Москві, підняла в мережі тему змін у зовнішності. Зірка розповіла про своє ставлення до цього питання і як воно змінювалося з часом, а також зробила відверте зізнання.

У своєму Instagram артистка опублікувала пару домашніх знімків без макіяжу і задумалася про те, чи варто міняти зовнішність через біль.

За словами Регіни, в юності вона була за природну красу і навіть не фарбувалася.





"До 18 років я була адептом природної натуральної краси, противницею всього штучного: не вищипувала брови, не голила ноги і ненавиділа фарбуватися. У той час як мої подружки вже всі користувалися своєю косметикою", - зізналася зірка.

Однак після початку роботи в шоу-бізнесі вона свої принципи змінила і почала активно чепуритися.



"Потрапивши в шоу-бізнесову тусовку, я кардинально змінила свої звички і принципи: пофарбувала волосся в блонд, качнула в губи гіалурон, а в магазині частенько мене можна було зустріти з smoky eyes. Через пару років подивилася на себе і... засумувалося якось. Було відчуття, що я - жертва модних трендів. І від того, що так намагалася змінити себе зовні, всередині спокійніше не ставало. Ця трендова трансформація, як пігулка, яка ненадовго притупляла біль", - поділилася Тодоренко.

Пізніше, коли вона відчула, що кохана, необхідність у всьому цьому відпала і вона перестала мучити себе.

"Забавно, що, коли я відчула себе коханою, до мене прийшла впевненість. Мене люблять такою, яка я є. Не подумайте, що це заклик перестати доглядати за собою, не голити ноги і пахви, хоча і таке зараз в моді (кому як подобається). Але в той момент я перестала знущатися над собою і відкачала гіалурон з губ, пожила зі своїм рідним кольором волосся, змила брови і навіть перестала комплексувати через пігментацію на повіках",-розповіла Регіна.

Регіна Тодоренко розповіла про своє ставлення до краси і зміни в зовнішності (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча вважає, що важливо знати міру і вчасно зупинятися.



"Якщо жінка вдається до кардинальних змін своєї зовнішності, в тому числі через біль, операції і так далі, Це, з одного боку, говорить про надмірний рівень внутрішньої тривожності. Тіло в даному випадку виступає як якийсь "громовідвід", спроба не стикатися з внутрішньою проблемою. З іншого боку, важливо усвідомлювати, заради чого робляться ці зміни. Знищення себе заради краси або це необхідно, щоб якісніше реалізуватися, наприклад, в професії. Важливо розуміти міру і вчасно зупинитися", - знайшла в одному з подкастів знаменитість.

При цьому Тодоренко зізналася, що їй зараз знову захотілося змін.



"Зараз мені знову хочеться зовнішніх змін, аж до дуууже короткої стрижки. Цікаво, до чого б це?" - зазначила дружина Влада Топалова..