Полякова образила Тіну Кароль, Менсон потрапив у секс-скандал, нареченого Лопес підозрюють у зраді: топ гучних новин тижня

Мериліна Менсона звинуватили в насильстві

Слідом за американським актором Армі Хаммером, любовні пригоди якого обговорює весь світ, в секс-скандал потрапив 52-річний Мерилін Менсон. Музиканта звинувачують у жорстокому поводженні, садистських схильностях і насильстві. Висловитися вирішили одразу кілька колишніх коханок, спілкування яких з співаком досі не відпускає жертв. Так, актриса Еван Рейчел Вуд перша зробила заяву: "Мені набридло жити в страху відплати, наклепу або шантажу. Я тут, щоб викрити цю небезпечну людину і кинути виклик індустрії, яка покриває його, перш ніж він знищить ще кілька життів. Я висловлюю підтримку іншим жертвам, які більше не будуть мовчати", - сказала вона. Вслід за нею вийшли з тіні і інші дівчата, які у свій час були в тісному зв'язку з Мерліном.

Репутация і кар'єра Меріліна Менсона під загрозою (фото: instagram.com/marilynmanson)

Як мінімум, сім жертв розповіли про знущання, моральне і фізичне насильство. Примітно, що Діті фон Тіз, яка була одружена з Менсоном близько року, вдалося уникнути подібного ставлення. За словами бурлеск-діви, вона пішла від музиканта через невірність і його зловживанням наркотиками. Ще одна кохана, з якою Мерилін обходився ласкаво - Роуз Макгоуен, яка була заручена з ним. Актриса заявила, що з нею "він не був таким, але це не має ніякого відношення до того, що він був таким з іншими". Роуз закликала підтримати жертв і не залякувати їх.

Скандал вже відбився на кар'єрі Мериліна Менсона: він позбувся підтримки свого лейблу, а також сцени з його участю були вирізані з серіалів "Американські боги" і "Калейдоскоп жахів".

Нареченого Дженніфер Лопес запідозрили у зраді

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес здавалися просто ідеальною парою. 51-річна співачка і 45-річний бейсболіст ще в 2019-му році оголосили світові про заручини. Але правда, урочистості шанувальники так і не дочекалися. Всьому виною, за словами самих знаменитостей, була пандемія, а також вічна зайнятість обох. Але тепер знайшлася ще одна можлива причина.

Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Так, коханого Лопес запідозрили в романі з 30-річною зіркою реаліті-шоу "Південна чарівність" Медісон ЛеКрой. Про це пресі розповіла колега дівчини з шоу - Денні Беірд. Нібито Медісон говорила їй, що спілкується з якимось відомим бейсболістом за фейстайму. Пізніше один з учасників шоу звинуватив ЛеКрой у зраді її бойфренду Остіну Кроллу. За його словами, Медісон літала в Майамі, щоб переспати з "колишнім гравцем Головної ліги бейсболу". Дівчина, в свою чергу, заявила, що вона ніколи не літала в Майамі і готова перевіритися на детекторі брехні.

Медісон ЛеКрой (фото: instagram.com/madison.lecroy)

Тим не менш, вона зізналася, що спілкувалася з чоловіком в особистих повідомленнях. Дженніфер не коментувала ситуацію, як і її бойфренд. Представники Родрігеса заявили, що бейсболіст не знає ЛеКрой і ніколи її не бачив.

Оля Полякова висловилася про Тіну Кароль

Оля Полякова потрапила в скандал, висловивши свою думку про репертуар Тіни Кароль. Епатажна співачка назвала колегу "плакальницею" і, само собою, нарвалася на хвилю критики від вірних фанатів Тіни. Після цього Оля вирішила внести ясність у ситуацію, наголосивши, що її епітет стосується лише сценічного образу і жодним чином не асоціюється з самою артисткою і її особистою трагедією.

Оля Полякова сказала зайве (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Це стосується тільки творчості і пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і поважаю і ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, історії. У всіх, кого це зачепило і образило, я щиро прошу вибачення...", - сказала Полякова в Instagram.

Але фоловерів ці слова не сильно переконали, вони засипали сторінку Полякової коментарями, в яких зізнаються в любові Тіні і її творчості, а Олю просять думати, що вона говорить.

Бреда Пітта і Дженніфер Еністон знову запідозрили у возз'єднанні

З тих пір, як Бред Пітт і Дженніфер Еністон пішли кожен своєю дорогою, пройшло багато років. Але шанувальники пари досі не втрачають надії на возз'єднання екс-коханих. Цього разу мережу сколихнула нова хвиля подібних чуток. Нагадаємо, не так давно актриса заінтригувала фанатів фото, на якому був якийсь загадковий чоловік. Фолловери Еністон зуміли розглянути годинник від швейцарської компанії Breitling, з яким голлівудський серцеїд практично не розлучається.

Дженніфер Еністон знову дала надію шанувальникам (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Тепер з'явився новий "доказ", яка говорить про те, що це і правда був Бред Пітт. Виявляється, по сусідству зі знімальним майданчиком "Ранкового шоу" Бред знімає свій фільм "Швидкісний поїзд", де грає головного героя. Так що екс-чоловік постійно спілкується з Дженніфер і, за чутками, навіть ділить з нею один трейлер.