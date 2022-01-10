Меттью Макконахі показав рідкісне фото з 90-річною мамою: фантастична жінка

52-річний Меттью Макконахі – один з найбільш успішних голлівудських акторів , якого фанати обожнюють ще й за активну життєву позицію. Не так давно актор випустив свою книгу "Зелене світло", яка стала бестселером в рейтингу The New York Times. А також заявив про намір піти в політику.

При всьому цьому він встигає займатися сім'єю і вести свій блог в мережі Instagram. Причому робить пости, які збирають мільйони реакцій. Одне з недавніх фото він присвятив своїй мамі Мері, яка відзначила 90-річчя.

На знімку жінка позує в плісированій блузі з розмитим принтом і дорогоцінній тіарі.

Мама актора в прекрасній формі (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

"Мама Макконахі в свої 90 сьогодні живе в радості, прощенні, опорі і "неможливості собі уявити, як це – не бути тут". З днем народження мама!", – зробив підпис люблячий син.

У мережі кадр прийняли дуже тепло та привітно. Фоловери актора відзначили, що жінка у чудовій формі і виглядає просто фантастично.