ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Меттью Макконахі показав рідкісне фото з 90-річною мамою: фантастична жінка

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 19:19
Меттью Макконахі показав рідкісне фото з 90-річною мамою: фантастична жінка Меттью Макконахі (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)
Автор: RBC.UA

52-річний Меттью Макконахі – один з найбільш успішних голлівудських акторів, якого фанати обожнюють ще й за активну життєву позицію. Не так давно актор випустив свою книгу "Зелене світло", яка стала бестселером в рейтингу The New York Times. А також заявив про намір піти в політику.

При всьому цьому він встигає займатися сім'єю і вести свій блог в мережі Instagram. Причому робить пости, які збирають мільйони реакцій. Одне з недавніх фото він присвятив своїй мамі Мері, яка відзначила 90-річчя.

На знімку жінка позує в плісированій блузі з розмитим принтом і дорогоцінній тіарі.

Меттью Макконахі показав рідкісне фото з 90-річною мамою: фантастична жінкаМама актора в прекрасній формі (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

"Мама Макконахі в свої 90 сьогодні живе в радості, прощенні, опорі і "неможливості собі уявити, як це – не бути тут". З днем народження мама!", – зробив підпис люблячий син.

У мережі кадр прийняли дуже тепло та привітно. Фоловери актора відзначили, що жінка у чудовій формі і виглядає просто фантастично.

Дивіться також топ-20 розкішних образів з червоної доріжки "Золотого глобуса" різних років.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії
Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії