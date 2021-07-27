Між ними немає зв'язку: астролог розповіла правду про роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Інсайдери розповідають, що пара вже думає про спільне проживання. А також запевняють, що Лопес не просто так показує кільце на спільних знімках - нібито так вона натякає коханому, що готова перейти на новий рівень відносин.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек стали найбільш обговорюваною парою в світі. Знаменитості відновили роман майже через 20 років і здаються безмежно щасливими. Співачка відзначила свій день народження в компанії нового (старого) бойфренда. І на честь такої події запостила перше спільне романтичне фото з Аффлеком.

"Роман Дженніфер і Бена - швидше напоказ, причому обидва використовують його в своїх цілях. Те, до чого це може привести, зокрема кільце-натяк, яке опублікувала Лопес, - некомфортно Аффлеку. Та й сама Дженніфер робить такі натяки як з-під палиці - часу, обставин, оточення.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек запевняють усіх у романі (фото: instagram.com/jlo)

В цілому, обох багато не влаштовує, і обидва не знають, як далі жити з цим спалахнувшим знову через 17 років романом. Насправді між ними вже немає зв'язку, все тримається на тому зв'язку, який був колись. І як тільки мова зайде про якесь логічне продовження відносин - наприклад, заручини, обидва здуються. І красивому роману прийде кінець", - впевнена вона.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес нещодавно розлучилася з Алексом Родрігесом після дворічних заручин. А Бен навесні закінчив відносини з актрисою Аною де Армас. Причому обидві знаменитості, за чутками, не так легко пережили розрив. Тому таке швидке возз'єднання колишніх коханих у багатьох і раніше викликало сумніви.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на заручинах (фото: instagram.com/jlo)

При цьому сама співачка розповіла, що вона зараз відчуває себе дуже щасливою: "Я хочу, щоб люди, які піклуються про мене, знали, що я дійсно зараз там, де мені добре. І я думаю, що, як тільки ви прийдете до того ж, з вами відбудуться дивовижні речі, які, як ви думали, у вашому житті ніколи не повторяться. Це те, що відбувається зі мною зараз. Я обожнюю всю любов, яка зараз зустрічається на моєму шляху, і всі добрі побажання. І я просто хочу, щоб усі знали, що зараз найкращий час у моєму житті", - сказала Дженніфер в радіошоу Зейна Лоу.