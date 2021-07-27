Між ними немає зв'язку: астролог розповіла правду про роман Дженніфер Лопес і Бена Аффлека
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек стали найбільш обговорюваною парою в світі. Знаменитості відновили роман майже через 20 років і здаються безмежно щасливими. Співачка відзначила свій день народження в компанії нового (старого) бойфренда. І на честь такої події запостила перше спільне романтичне фото з Аффлеком.
Інсайдери розповідають, що пара вже думає про спільне проживання. А також запевняють, що Лопес не просто так показує кільце на спільних знімках - нібито так вона натякає коханому, що готова перейти на новий рівень відносин.
Ми вирішили дізнатися, що говорять зірки про раптовий роман зірок. Астролог Поля Радість дала свій прогноз на відносини пари.
"Роман Дженніфер і Бена - швидше напоказ, причому обидва використовують його в своїх цілях. Те, до чого це може привести, зокрема кільце-натяк, яке опублікувала Лопес, - некомфортно Аффлеку. Та й сама Дженніфер робить такі натяки як з-під палиці - часу, обставин, оточення.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек запевняють усіх у романі (фото: instagram.com/jlo)
В цілому, обох багато не влаштовує, і обидва не знають, як далі жити з цим спалахнувшим знову через 17 років романом. Насправді між ними вже немає зв'язку, все тримається на тому зв'язку, який був колись. І як тільки мова зайде про якесь логічне продовження відносин - наприклад, заручини, обидва здуються. І красивому роману прийде кінець", - впевнена вона.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес нещодавно розлучилася з Алексом Родрігесом після дворічних заручин. А Бен навесні закінчив відносини з актрисою Аною де Армас. Причому обидві знаменитості, за чутками, не так легко пережили розрив. Тому таке швидке возз'єднання колишніх коханих у багатьох і раніше викликало сумніви.
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на заручинах (фото: instagram.com/jlo)
При цьому сама співачка розповіла, що вона зараз відчуває себе дуже щасливою: "Я хочу, щоб люди, які піклуються про мене, знали, що я дійсно зараз там, де мені добре. І я думаю, що, як тільки ви прийдете до того ж, з вами відбудуться дивовижні речі, які, як ви думали, у вашому житті ніколи не повторяться. Це те, що відбувається зі мною зараз. Я обожнюю всю любов, яка зараз зустрічається на моєму шляху, і всі добрі побажання. І я просто хочу, щоб усі знали, що зараз найкращий час у моєму житті", - сказала Дженніфер в радіошоу Зейна Лоу.
Раніше співачка показала обличчя крупним планом, довівши, що у реальному житті вона не менш красива, ніж на відретушованих фото.