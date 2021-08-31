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У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

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Вівторок 31 серпня 2021 16:38
У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк насичено і яскраво провела літо. Вона щедро ділилася в соцмережах барвистими знімками і показувала, де встигла побувати. Так, Леся відпочила в Туреччині, на Мадейрі, в Чорногорії, і навіть встигла насолодитися туризмом в рідній Україні.

Попрощатися з літом 2021 Леді Ле вирішила, влаштувавши показ своїх найкрасивіших образів і демонструючи найбільш пам'ятні моменти сезонного відпочинку в Instagram.

Леся показала своє літо в картинках - калейдоскоп з ефектних фото вийшов барвистим і ностальгічним. Деякі з літніх образів зірка вже демонструвала, а якісь її підписники бачили вперше. Втім, у всіх луках Леді Ле виглядала привабливо і спокусливо.

У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

Леся Нікітюк провела стильне і насичене літо (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тут Леся позує у відвертому бікіна кольору фуксії, що дозволяє підкреслити всі її принади, на іншому фото - в мереживному пікантному міні і корсетному декоративному оливковому ліфі вибирає фрукти, а потім показує шанувальникам як в шовковому вбранні небесно-блакитного відтінку розсікає на яхті.

Білий топ і трендові шорти з дрібним лавандовим принтом, фруктовий пікнік з квітами на березі моря, де Леді Ле позує вже в чорному купальнику і крислатому капелюсі і її моряцький total white лук в міні на яхті в Києві – це все яскравий калейдоскоп незабутніх подій літа 2021 Лесі.

У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

У мікробікіні та атласному корсеті: Леся Нікітюк спокусила калейдоскопом літніх образів

Леся Нікітюк похвалилася своїми літніми образами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ось і літо пройшло", – з сумом констатувала ведуча.

Шанувальники розщедрилися на компліменти для Лесі і запевнили її, що і в інших сезонах є своя принадність.

  • Просто неперевершена
  • Леді Ле, ти чарівна
  • Нікітюк, не спокушай своїх фанів
  • Прекрасна
  • Красуня, стильняшка і розумашка
  • Дуже красиво, а ти божественна
  • Яка ви красива
  • Ух ти, яка сеньйорита
  • Хороша, дуже красива, фігура - прямо сік. Дико сексуальна пантерка і купальники всі супер

Нагадаємо, що раніше Леді Ле з'ясувала стосунки в мережі з Олексієм Дурнєвим і відповіла на його образливі випади.

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