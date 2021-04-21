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У мікротопі і латексних лосинах: гаряча іменниниця Дорофєєва захопила зухвалим фото

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 17:38
У мікротопі і латексних лосинах: гаряча іменниниця Дорофєєва захопила зухвалим фото Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва з нетерпінням і завмиранням чекає суперфенала "Голосу країни 2021", адже вона вперше опинилася в кріслі зіркового тренера і готова йти до кінця зі своїм фаворитом. А поки Надя і її підопічний готуються до важливої події, у артистки з'явився ще один привід для радості. 21 квітня зірка святкує день народження. Цього року їй виповнився 31 рік.

З такої нагоди іменинниця вирішила побалувати шанувальників ефектним фото в Instagram.

Надя сидить на туалетному столику біля дзеркала з підсвічуванням. На ній-блискучий ефектний чорний ансамбль: крихітний топ без бретелей і лаексні лосини. Вона доповнила зухвалий образ довгими лаковими рукавичками. Саме в такому образі Надя з'явилася на півфіналі Голосу країни і заспівали тріо разом з учасниками своєї команди - Сергієм Лазановським та Іллею Ніколаєнко.

"Ну, привітики", - кокетливо привіталася з шанувальниками іменинниця.

У мікротопі і латексних лосинах: гаряча іменниниця Дорофєєва захопила зухвалим фото

Надя поділилася спекотним фото з гримерки (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

" Ого!"- написав чоловік співачки Володимир Дантес. На своїй сторінці він показав чарівне відео дружини під водоспадом і залишив зворушливий підпис: "З днем народження, моя любов". "Котя" – - відповіла розчулена Надя.

Шанувальники стали навперебій вітати зірку зі святом і залишати для неї теплі побажання і компліменти.

  • Яка ж ти красива, наша красуня
  • Ти прекрасна! З днем народження!
  • Найкрасивіша дівчина в світі
  • Пантера
  • Королева
  • Яка тигриця
  • Лялька
  • Мила дівчина

нагадаємо, що раніше грайлива Надя Дорофєєва в білосніжних трусиках засвітила оголені пружні сідниці.

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