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У мікротопі і пікантному платті: жіночна Alyona Alyona вразила радикальною зміною образу

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 15:39
У мікротопі і пікантному платті: жіночна Alyona Alyona вразила радикальною зміною образу Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка показала серію елегантних образів

Alyona Alyona полонила шанувальників новизною звучання і гострою актуальністю своїх пісень і текстів, вони звикли бачити її в іміджі сміливої правдолюбки в спортивному одязі, але співачка довела, що може виглядати зовсім інакше. Vogue Україна презентував книгу, в якій зібрав фотопортрети найбільш успішних і відомих українок з різних сфер , а однією з героїнь стала саме Alyona Alyona. Реп-виконавиця поділилася серією чорно-білих фото на сторінці в Instagram. На знімках Alyona Alyona позувала в елегантних і жіночних образах. Такою співачку ще її шанувальники не бачили!

На одному з кадрів Олена позує в мікротопі з глибоким вирізом, класичних брюках і піджаку. З аксесуарів - масивний ланцюжок, взуття - білі човники на шпильці.

На другому фото співачка постала зовсім іншою – у довгій сукні по фігурі з пікантним розрізом. Вбрання Олена доповнила масивнимланцюжком і браслетом з одного комплекту.

Портретний знімок артистки вийшов не менш ефектним, ніж попередні. На ньому можна розглянути цікавий аксесуар – оригінальні звисаючі сережки.

У мікротопі і пікантному платті: жіночна Alyona Alyona вразила радикальною зміною образу

У мікротопі і пікантному платті: жіночна Alyona Alyona вразила радикальною зміною образу

У мікротопі і пікантному платті: жіночна Alyona Alyona вразила радикальною зміною образу

Alyona Alyona приміряла елегантні образи (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Людина має багато різних облич... Всі звикли вішати ярлики і судити людей по зовнішності, робити висновки про те, хто вони, по тому, як вони виглядають. Але любили б ви мене, якщо б у першому кліпі я виглядала ось так?" - поцікавилася Олена під фото у підписників.

Фолловери реп-виконавиці поспішили з відповіддю і компліментами. Серед них виявилося чимало знаменитостей. Наприклад, Леся Никтюк написала: "Шикарна мала", Джамала розділила її думку: "Дуже!"

Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona відверто розповіла про свої невдалі романи і особисте життя.

Раніше Alyona Alyona показала фото в купальнику.

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